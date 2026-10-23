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Intervenidos 5.000 kilos de hachís en una embarcación en el Guadiana

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Huelva, 23 oct (EFE).- La Guardia Civil, junto con la Guardia Nacional Republicana y la Policía Marítima de Portugal, ha intervenido 5.000 kilos de hachís que fueron lanzados al agua tras una persecución a una embarcación semirrígida que fue detectada cuando se aproximaba a la entrada del río Guadiana en Ayamonte (Huelva).

Los hechos se produjeron en la noche del pasado 21 de octubre, cuando tras detectar la embarcación se coordinó un dispositivo por mar, tierra y aire para su localización, contando con agentes del Servicio Marítimo Provincial, Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, GRS y Servicio Aéreo.

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Además, durante el despliegue, se contó con la colaboración de la GNR Marítima y la Policía Marítima Portuguesa, ya que se pudo observar cómo los tripulantes en la huida lanzaron múltiples fardos al mar.

En total, se han recuperado 127 fardos de hachís, con un peso de unas 5 toneladas, que permanecen bajo custodia en dependencias policiales. Los ocupantes abandonaron la embarcación y huyeron por tierra.

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Las investigaciones continúan para localizar a las personas que se dieron a la fuga. EFE

lra/bfv/lml

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