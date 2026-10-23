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Héctor Palencia repite como cabeza de lista del PP en Ávila y Carlos García irá de número dos al Senado

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Héctor Palencia Rubio repetirá como cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Ávila al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y le acompañará como número dos Piedad Sánchez García, senadora en el mandato que ha llegado a su fin.

Por su parte, el alcalde de Piedralaves, Germán Ulloa López, volverá a concurrir a los comicios como el número tres en la lista al Congreso de los Diputados donde se repartirán tres escaños --el PP tiene dos y el PSOE uno--.

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En el caso de la lista electoral del PP de Ávila al Senado se confirma el primer puesto para la portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara alta, Alicia García, mientras que el segundo nombre en la papeleta será el del presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Carlos García.

El Partido Popular ha destacado que tras más de 25 años en la política local el presidente provincial del PP de Ávila trabajará "también" en el ámbito nacional para defender los intereses del país y los de la provincia.

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Como número tres en la lista del PP de Ávila al senado figura Pilar Rodríguez Aparicio.

Como suplentes de la candidatura al Congreso figuran María del Mar Díaz Sastre (alcaldesa de Las Navas del Marqués), Germán Mateos Blázquez (primer teniente de alcalde de Arenas de San Pedro), María del Pilar Araoz Fernández (alcaldesa de El Barco de Ávila), Jesús del Campo Espinosa (alcalde de Madrigal de las Altas Torres), María del Carmen Zafra Fernández (alcaldesa de Piedrahíta) y Francisco Fernández García (alcalde de Burgohondo).

Y en la lista del Senado los suplentes de Alicia García Rodríguez son Vidal Galicia Jaramillo (alcalde de Arévalo) y Pino Gómez Pérez (afiliada del PP de Ávila); de Carlos García González lo son Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría (coordinadora general del PP de Ávila) y David Sánchez Tenrero (alcalde de Fontiveros) y de Pilar Rodríguez Aparicio, Juan Pablo Martín Martín (alcalde de Sotillo de la Adrada) y Asunción Martín Manzano (alcaldesa de Peguerinos).

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