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Fredi Álvarez: "El Girona está llamado a ascender de manera directa"

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Vigo, 23 oct (EFE).- El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, es consciente de la dificultad de ganar en Montilivi porque se miden a un Girona que está llamado “a ascender de manera directa” tras perder la máxima categoría la pasada temporada.

“Es probable que sea uno de los partidos más complicados de la temporada. El año pasado, en la jornada 11, jugábamos contra el Talavera y este año lo hacemos contra el Girona. Son dos equipos de distinto nivel. El Girona ha mantenido muchos jugadores de la temporada pasada, hace dos temporadas estaba en la Liga de Campeones y está llamado a estar en los puestos altos y a ascender de manera directa”, comentó.

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En rueda de prensa, el técnico celeste señaló que él no va a descubrir ahora “el talento individual y colectivo” del conjunto dirigido por Quique Álvarez, pero al mismo tiempo avisó de que su equipo “no tiene miedo a nada” y saldrán a por la victoria.

“Creo que vamos a tener nuestras opciones, pero para eso necesitamos hacer un partido muy fiable, sobre todo a nivel defensivo tenemos que ser solidarios y defender muy bien, muy juntos”, advirtió.

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Fredi ve a sus jugadores “muy motivados” para afrontar este partido porque tendrá “mucha visibilidad” y hacer un buen partido puede ayudarles “a ser reconocidos a nivel nacional”.

“Para nosotros es un partido muy atractivo. Ellos mantienen a muchísimos jugadores de la temporada pasada. Saber que Carles Pérez y Fran Beltrán -exfutbolistas del Celta- están en ese equipo ya nos da una idea de su nivel, además de todo el potencial que tienen. Es un equipo muy potente”, incidió.

El entrenador del Celta Fortuna asume que el Girona “no es un rival de su liga”, pero él cree que tienen opciones de protagonizar la sorpresa porque han crecido mucho desde el inicio del curso.

“En los primeros partidos nos costó. Contra el Almería no tuvimos muchas opciones y contra el Eibar regalamos demasiado. Ante el Castellón hicimos un gran partido y estuvimos cerca de empatar”, recordó Fredi, a quien le gustaría ver al internacional paraguayo Hugo Cuenca “jugando más arriba”.

“Creo que jugando en una posición más avanzada es más determinante, el problema es que ahora mismo no estamos para elegir demasiado en el centro del campo, porque tenemos dificultades y tenemos que adaptarnos. Hemos colocado a Hugo Cuenca en esa posición en dos partidos y también hemos utilizado ahí a Meixús en Gijón. Cuando no tenemos muchos efectivos, tenemos que buscar soluciones”, concluyó. EFE

dmg/og

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