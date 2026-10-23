Epifanio: "Lakovic está consiguiendo que Tenerife juegue como un reloj"

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Santiago de Compostela, 23 oct (EFE). Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, elogió el trabajo que está realizando el esloveno Jaka Lakovic en La Laguna Tenerife porque en apenas unos meses está consiguiendo “que su equipo juegue como un reloj”.

“Juegan muy bien, comparten muy bien el balón, bloquean muy bien, no se ponen nerviosos y saben hacer llegar la pelota a cada jugador en el momento adecuado. Eso es a lo que aspiramos todos los entrenadores y felicito a Jaka porque él lo está consiguiendo”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico obradoirista no escatimó en elogios hacia su próximo rival: “Es un equipo con un ‘playbook’ bastante extenso y que sus jugadores ejecutan a la perfección. Históricamente, ya con Txus Vidorreta, la filosofía del Tenerife era jugar muy bien el cinco contra cinco, y creo que eso lo hacen perfecto”.

“Es un equipo que te exige estar muy concentrado. De los equipos que he visto, es el que mejor timing tiene en todas sus estructuras. Además de ejecutar bien, anota mucho. Viene de meter 73 puntos en la segunda parte de su último partido, 43 de ellos en el tercer cuarto, con mucho acierto”, incidió.

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En este sentido, Epifanio subrayó que Tenerife tiene “muchos recursos”, pero a él especialmente le enamora el veterano base ítalo-brasileño Marcelinho Huertas, al que ve "un jugador diferencial" en la ACB.

“Es un jugador especial, muy difícil de defender porque tiene un gran talento físico para la edad que tiene y una capacidad brutal para entender cómo está el partido. Cuando los equipos le dejan anotar, anota. Cuando intentan cortar su capacidad de generación, es capaz de dar un pase antes de que la defensa pueda leerlo y luego también tiene una muy buena conexión con los grandes y con los pequeños, además de que juega muy fácil”, destacó.

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Finalmente, el técnico burgalés recetó “mucha concentración” y controlar “el rebote” para tener opciones de sumar la cuarta victoria del curso en el pabellón Santiago Martín.

“Que no nos pesen mucho sus canastas porque nos van a meter mucho. Nosotros tenemos que encontrar un ritmo en el que seamos capaces de anotar. Si podemos hacerlo corriendo, perfecto. Pero si no somos capaces de hacerlo corriendo, , tendremos que hacerlo en el cinco contra cinco”, sentenció. EFE

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