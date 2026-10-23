En libertad el último de los tres detenidos por los altercados en A Coruña tras la protesta contra un acto de Vox

La Delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado la puesta en libertad con cargos, a la espera del procedimiento judicial correspondiente, del último de los tres detenidos por los altercados registrados este miércoles en la ciudad de A Coruña.
Estos hechos se produjeron tras una convocatoria con mesa informativa de Vox por la mañana y con participación de su presidente, Santiago Abascal, y, al mismo tiempo, presencia de otra manifestación, en la plaza de María Pita, de Galiza Nova y otras organizaciones en contra del "fascismo".
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Ahí, cuando ya no estaban presentes representantes de Vox, se produjo una carga policial, con lanzamiento de piedras y de mesas y sillas por parte de algunos de los participantes en la protesta.
Durante el incidente fueron detenidas tres personas por delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y daños en bienes públicos.
Todos ellos están en libertad con cargos y a la espera del procedimiento judicial correspondiente, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press.
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