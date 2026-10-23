En libertad el último de los tres detenidos por los altercados en A Coruña tras la protesta contra un acto de Vox

21/10/2026 La policía carga contra los manifestantes durante una concentración contra la represión policial sufrida en los últimos días, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). La visita de Abascal esta mañana a A Coruña concluyó con incidentes y cargas policiales en la plaza de María Pita. Los disturbios dejaron un saldo de doce heridos y dos detenidos. POLITICA M. Dylan - Europa Press

Guardar

La Delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado la puesta en libertad con cargos, a la espera del procedimiento judicial correspondiente, del último de los tres detenidos por los altercados registrados este miércoles en la ciudad de A Coruña.

Estos hechos se produjeron tras una convocatoria con mesa informativa de Vox por la mañana y con participación de su presidente, Santiago Abascal, y, al mismo tiempo, presencia de otra manifestación, en la plaza de María Pita, de Galiza Nova y otras organizaciones en contra del "fascismo".

PUBLICIDAD

Ahí, cuando ya no estaban presentes representantes de Vox, se produjo una carga policial, con lanzamiento de piedras y de mesas y sillas por parte de algunos de los participantes en la protesta.

Durante el incidente fueron detenidas tres personas por delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y daños en bienes públicos.

Todos ellos están en libertad con cargos y a la espera del procedimiento judicial correspondiente, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press.

PUBLICIDAD