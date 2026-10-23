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"El rey se muere" despide mañana el 41 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

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Cádiz, 23 oct (EFE).- "El rey se muere", en la que la compañía sevillana Atalaya aborda el clásico de Eugène Ionesco para plantear una reflexión sobre el poder, la condición humana y una sociedad en transformación, clausura mañana sábado la 41 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT).

Con una adaptación de Ricardo Iniesta, fundador de Atalaya (Premio Nacional de Teatro en 2008) "El rey se muere" llega al FIT para contar la última y más desesperada hora y media de vida de Bérenger; un monarca autoritario y egocéntrico aferrado a un poder que ya no existe, en un mundo donde ni las cosas ni los seres humanos aceptan ya sus órdenes.

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La obra, dirigida por Iniesta y Sario Téllez, es "un espejo audaz de nuestra propia humanidad", una comedia trágica y apocalíptica que confronta "la soberbia humana, el paso implacable del tiempo y la ceguera de una sociedad que ignora las alertas de la naturaleza hasta que es demasiado tarde", explica la compañía.

"El rey se muere" pondrá el colofón en el Gran Teatro Falla de Cádiz a la última jornada del FIT, que también ofrecerá a las 12:00 horas "Alboroto", un espectáculo de Truca Circus que mezcla flamenco, circo, humor y acrobacia. en la Plaza del Campo de Aviación.

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Por la tarde la programación ofrecerá "El cielo no nos responde", una obra de Estação Teatral de Fundão (Portugal) que narra el difícil viaje migratorio de Saeed y Narine en busca de una oportunidad al otro lado del mar y "Venas Abiertas 60 30 12 SEG", de Aquela Cia (Brasil).

La 41ª edición del FIT de Cádiz, que se desarrolla desde el 14, está organizada por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz. EFE

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