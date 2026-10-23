El Racing ultima la visita del Espanyol con la única baja de Eriksson

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Santander, 23 oct (EFE).- El Racing de Santander ha ultimado este viernes su preparación para el partido que le enfrentará al Espanyol en los Campos de Sport de El Sardinero, con un entrenamiento en el que José Alberto López ha contado con la única baja del guardameta Simon Eriksson, lesionado en el hombro derecho.

La sesión ha comenzado a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y ha incluido ejercicios de estrategia a balón parado y partidos en espacios reducidos.

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El técnico asturiano ha podido contar con el resto de los jugadores de la primera plantilla, mientras que Eriksson ha realizado trabajo específico. Así, le ha sustituido el guardameta del filial Laro Gómez, que irá convocado en su lugar.

Al término del entrenamiento, Andrés Martín y Giorgi Guliashvili han practicado lanzamientos de penalti, mientras que otros integrantes de la primera plantilla han ensayado los lanzamientos de falta.

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El Racing recibirá al Espanyol este sábado, a partir de las 16.15 horas, en los Campos de Sport de El Sardinero, antes de una semana en la que tambos conjuntos tendrán compromisos intersemanales por la Copa del Rey. EFE

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