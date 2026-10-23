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El PSOE recibirá el 95% de las subvenciones de la coalición con Frente Amplio en el Senado

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El PSOE recibirá el 95% de las subvenciones electorales que correspondan a la coalición con Frente Amplio para las elecciones al Senado, mientras que el 5% restante se repartirá entre el resto de formaciones que integran la candidatura conjunta, según consta en el acuerdo de constitución de la coalición.

Según ha establecido el Ministerio de Hacienda, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se abonarán 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Senado y 32 céntimos por cada por cada voto logrado por el candidato que consiga obtener el acta.

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El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa además que, en todo caso, los gastos electorales serán devueltos en función de lo aportado por cada formación política, respetando las mismas cantidades monetarias aportadas.

En términos políticos, los firmantes de la coalición aseguran compartir la necesidad de devolver al Senado el papel de Cámara territorial que le otorga la Constitución y buscan conformar una "mayoría de progreso", defender la democracia y "garantizar que se siga avanzando en derechos, libertades, igualdad y justicia social". "Nuestro compromiso es que el Senado responda a los intereses de la ciudadanía, no a la utilización partidista", recoge el acuerdo.

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En cuanto a la organización y funcionamiento de la coalición, el pacto establece una Comisión Paritaria como órgano de dirección y coordinación para el seguimiento de su cumplimiento. Esta comisión será además la única vía legitimada para poner en común acuerdos y resolver los eventuales conflictos entre los distintos partidos de la coalición, y sus decisiones serán vinculantes para todas las formaciones.

Esa misma comisión paritaria es la que propondrá el programa electoral, que deberá ser aprobado por las diferentes formaciones, y las candidaturas que se presenten en las distintas Juntas Electorales Provinciales y que previamente hayan sido aprobadas por las direcciones de los partidos.

45 CIRCUNSCRIPCIONES CON LAS SIGLAS SDP

El acuerdo de coalición está firmado por siete partidos --PSOE, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar (MS), Más Madrid (MM), Compromís, Chunta Aragonesista (CHA) y Batzarre, de Navarra-- y se aplicará en un total de 45 circunscripciones de la Cámara Alta. Del listado se excluye a Cataluña y Canarias, donde cada formación irá por separado, y Baleares, donde compartirán otra coalición distinta.

La denominación general será 'Senado de Progreso' con las siglas SDP, si bien en cada territorio se añadirá un paréntesis para mencionar a los integrantes en cada circunscripción.

En el caso concreto de Ceuta, aunque el acuerdo recoge la denominación 'Senado de Progreso' y las siglas SDP (PSOE-IU-MS), el símbolo electoral incorporado al pacto incluye la denominación 'Por Ceuta', sin logos de ningún partido.

EN BALEARES, CADA ISLA VARÍA

Respecto a Baleares, se ha registrado una coalición por cada isla y el reparto de las subvenciones varía en cada circunscripción en función de los integrantes de la coalición. En Mallorca, donde los socialistas comparten alianza con Mès, Sumar y Esquerra Unida (IU), el presupuesto de campaña y, en su momento las subvenciones, se reparten al 70% para el PSIB y el 30% para los nacionalistas de Mès, sin que Sumar ni IU reciban nada.

En Menorca los socios de la coalición son distintos y, además del PSOE y Mès se incluyen Esquerra Unida y Podemos, con el siguiente reparto de los ingresos: 62,6% para los socialistas, 25% para Més per Menorca, 12,5% para IU y el 10% para los morados.

En cuanto a Ibiza, la coalición más numerosa, el reparto de las subvenciones es el siguiente: 60% para los socialistas y 10% para cada uno de los socios restantes: Sumar, IU, Podemos y la formación local Ara Eivissa.

Por último, en Formentera, que se estrena como circunscripción separada en estos comicios y donde el PSOE concurre en coalición al Senado junto con la formación local Gent y con Sumar, el reparto es distinto: 47% de los ingresos para los socialistas, otro 47% para Gent per Formentera, y el 6% restante para Movimiento Sumar, uno de los integrantes de Frente Amplio.

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EuropaPress

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