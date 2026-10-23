El PP trabajará en la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los cuerpos autonómicos

23/10/2026 Cuca Gamarra se dirige a los medios acompañada por candidatos del PP de Zamora ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional en el Partido Popular, Cuca Gamarra, ha trasladado la intención de su partido de trabajar en la equiparación salarial de los policías naciones y guardias civiles con los cuerpos autonómicos y declarar ambos oficios como profesión de riesgo.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en Burgos en un acto con policías y guardias civiles zamoranos, donde ha Gamarra ha asegurado que el 29 de noviembre España se "juega mucho" y ha reafirmado el compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo con los españoles.

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En este sentido, ha señalado que su partido "no va a escatimar esfuerzos" para "sacar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa.

"Lo sacaremos entre todos", ha remarcado la 'popular', al tiempo que ha ratificado el "compromiso" del PP para "hacer las reformas que necesita el país" y ha avanzado que un hipotético Gobierno presidido por Núñez Feijóo "tendrá tolerancia cero con la delincuencia y protegerá a los ciudadanos honrados para que recuperen la tolerancia en las instituciones", una tolerancia que según los 'populares' "el sanchismo ha quebrado".

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"Vemos que los precios se disparan, las neveras se vacían, cada vez hay menos vivienda. Estamos preparados para acabar con Sánchez y el sanchismo", ha incidido la vicesecretaria de Regeneración Institucional.

También ha apuntado, en referencia a las informaciones más recientes, que el PSOE "no podrá escapar de la justicia", aunque "no faciliten los contratos requeridos" por los jueces en los procesos de investigación abiertos.

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"Sánchez es el número 1 del entramado de corrupción. Es el número 1, el que se niega a entregar los contratos y las facturas, pero no van a poder esconderse", ha puntualizado.