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El juez del 'caso Plus Ultra' pide a Patrimonio el acta de obsequios que recibió Zapatero en el Gobierno

09/03/2024 El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante su acto de homenaje, en el Palacio Euskalduna, a 9 de marzo de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Bajo el lema de '20 años de los derechos y las libertades', el encuentro recuerda los 20 años transcurridos desde que Zapatero constituyó su primer Ejecutivo. El acto sirve como reconocimiento de los socialistas vascos al logro de "la paz y el fin del terrorismo" por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, motivo por el que este homenaje se realiza en Euskadi. POLITICA H.Bilbao - Europa Press
09/03/2024 El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante su acto de homenaje, en el Palacio Euskalduna, a 9 de marzo de 2024, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Bajo el lema de '20 años de los derechos y las libertades', el encuentro recuerda los 20 años transcurridos desde que Zapatero constituyó su primer Ejecutivo. El acto sirve como reconocimiento de los socialistas vascos al logro de "la paz y el fin del terrorismo" por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, motivo por el que este homenaje se realiza en Euskadi. POLITICA H.Bilbao - Europa Press
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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que aporte una copia del acta sobre "los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011".

Así lo ha acordado Calama en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa por presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia y que sitúa al exmandatario socialista como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias, así como por las joyas que intervino la Policía Nacional en su despacho y que Zapatero atribuye a un regalo de Arabia Saudí.

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Ahora, el magistrado insta a Patrimonio a que entregue, "a la mayor brevedad y, en todo caso en el plazo de dos días", el "acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011", fechado en marzo de 2012.

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