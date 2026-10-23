El jefe de Estado Mayor de la Defensa destaca la "importancia" de 'Atlas 26' para la detección de drones

23/10/2026 Ejercicio conjunto 'Atlas 26', que se está desarrollando desde el pasado lunes en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva). POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA

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El jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha destacado este viernes la importancia del ejercicio conjunto 'Atlas 26', que se está desarrollando desde el pasado lunes en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva), para "validar sobre el terreno las capacidades UAS y C-UAS".

Así lo ha señalado el almirante durante una visita, junto al comandante Supremo Aliado de Transformación (SACT), el almirante Pierre Vandier, a las instalaciones donde se está desarrollando el ejercicio, donde ha presenciado una demostración de detección y neutralización de drones.

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Tras la exposición sobre el desarrollo y los aspectos más destacados del 'Atlas26', el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el comandante supremo Aliado de Transformación han seguido sobre el terreno el funcionamiento de los sistemas de armas desplegados para la detección y neutralización de drones.

Han comprobado las evoluciones de los materiales (UAS - Unmanned Aircraft System- y C-UAS -Counter Unmanned Aircaft System-) participantes en el ejercicio y han realizado un recorrido por las principales estaciones y puestos desplegados en el terreno.

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Posteriormente, el almirante general López Calderón y el almirante Vandier han ofrecido una rueda de prensa en la que han destacado "la importancia de este ejercicio para validar sobre el terreno las capacidades UAS y C-UAS".

También se ha puesto a prueba la utilización de la tecnología 5G para interconectar la defensa C-UAS y su integración en la estructura de mando y control y en la Defensa Aérea y Antimisil Integrada (IAMD).

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Este ejercicio ha sido una plataforma de colaboración con empresas nacionales (Indra Sistemas, Escribano Mechanical Engineering, Sener, Atl Europa, Amper, Thalanor, Asedios Group, Adevex, Art, Sensia, Vig-Sec- Drone, Armmo Defense Technologies, Ericsson), Universidades (Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Politécnica de Madrid) y centros de experimentación de las Fuerzas Armadas para seguir impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico (I+D) de las capacidades de defensa aérea contra drones.

El ejercicio 'Atlas 26' ha sido el resultado de un gran esfuerzo de coordinación y organización por parte del Mando de Apoyo a la Maniobra, integrando a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para estar en disposición de responder rápida y eficazmente ante cualquier amenaza aérea que pretenda vulnerar la soberanía nacional o la protección de nuestras fuerzas desplegadas en el exterior.

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