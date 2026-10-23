El Girona, a afianzarse en la promoción

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Girona / Vigo, 23 oct (EFE).- El Girona, de nuevo en puestos de promoción de ascenso a LaLiga EA Sports, recibirá este sábado (18:30h CET) al Celta Fortuna (15º) con la intención de dar continuidad a su buena racha de resultados y afianzarse entre los seis primeros.

El encuentro, por tanto, será un enorme desafío para los gallegos tanto por el potencial de un recién descendido que mantiene a muchos jugadores de Primera División como por las importantes bajas de Anxo Rodríguez, Alexis Olmedo, Hugo Burcio y Andrés Antañón.

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Al Girona le sigue faltando continuidad y regularidad en el juego, pero ya son cinco victorias en los últimos ocho encuentros y una única derrota.

El conjunto catalán tiene que dar un paso adelante, pero, mientras el entrenador Quique Álvarez va formando un bloque, el equipo continúa sumando a base de talento individual.

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El técnico rojiblanco recupera al delantero uruguayo Cristhian Stuani, pero pierde al lateral Javi Boñar de ocho a diez semanas y el extremo Bryan Gil es duda por molestias. Jastin García también sigue de baja.

La gran duda en el once es si mantendrá el 4-4-2 con Vanat y el espigado Oleksandr Pyshchur, notable en su debut como titular, o regresará al 4-2-3-1 más habitual.

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Por su parte, Fredi Álvarez, técnico del filial celeste, asume que va a ser muy difícil que pueda contar con Hugo Burcio durante la temporada, ya que el madrileño cada vez está entrando más en los planes de Claudio Giráldez.

Lo mismo sucede con Antañón, al que el técnico del primer equipo recurrió para suplir la plaga de lesiones en la línea de ataque.

Sin Burcio y con Stefan Bajčetić falto de ritmo -el exfutbolista del Liverpool ha entrado por primera vez en una convocatoria, casi un año y medio después de su último partido con la UD Las Palmas-, el técnico del Fortuna tiene que reinventar la medular con el internacional paraguayo Hugo Cuenca, pese a que él cree que es más determinante jugando más adelantado.

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El otro problema para Fredi está en la defensa. Milla viajó con el primer equipo a Glasgow, desde donde viajará directamente a la concentración de Girona, y no ha entrenado con el grupo durante la semana.

Además, la lesión de Anxo Rodríguez es más grave de lo esperado y estará de baja cerca de un mes. Con ese panorama, Ribes, Meixús y Joel López formarán atrás.

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- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Mate, David López, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Asprilla, Fran Beltrán, Izan, Carles Pérez; Pyshchur y Vanat.

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes, Meixús, Joel López; Gavián, Capde, Hugo Cuenca o Mateo Sobral, Ángel Arcos; Kibet, Óscar Marcos y Álvaro Marín.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Montilivi (Girona).

Hora: 18:30. EFE

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