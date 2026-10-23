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El español Marc Márquez líder de la tanda libre en la última vuelta

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se puso líder de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de MotoGP, en el circuito de Phillip Island, en la última vuelta lanzada que protagonizó.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que no había rodado en este circuito con la Ducati oficial, pues el año pasado estuvo ausente por lesión, completó el giro al trazado australiano en 1:27.985.

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Marc Márquez aventajó en 48 milésimas de segundo a Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), hasta ese momento líder, que le había arrebatado el primer puesto al australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4), quien consiguió su mejor tiempo tras la estela de la moto de Márquez.

Con un viento constante y ciertamente molesto, comenzaron los entrenamientos libres de MotoGP, en los que Johann Zarco (Honda RC 213 V) marcó una efímera primera referencia rápidamente superada por hasta tres pilotos de Aprilia, los españoles Jorge Martín y Raúl Fernández, además del italiano Marco Bezzecchi.

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Martín rodó en 1:29.761 y tras los pilotos de Aprilia, se situó el nueve veces campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), pero la sesión no había hecho más que comenzar y vuelta tras vuelta el ritmo se incrementó notablemente.

Así, en la cuarta vuelta Marco Bezzecchi ya había rebajado el mejor tiempo hasta 1:28.898, lejos, muy lejos, del récord que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) estableció en 2025 con 1:26.465.

El español Iker Lecuona, que sustituye al lesionado Fermín Aldeguer en el equipo 'Gresini Racing', fue la primera víctima del trazado australiano, al irse por los suelos en la curva siete a alta velocidad, y poco después el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) rompía el motor de su moto, que comenzaba a echar un intenso humo blanco.

No acabaron ahí las incidencias, pues en la misma curva siete se fue por los suelos instantes más tarde y también llegó a impactar con las defensas del circuito el español Raúl Fernández, al que visitó el director médico del campeonato, el español Ángel Charte, si bien pudo seguir con la sesión libre.

Bezzecchi continuó su línea ascendente al conseguir un 1:28.781 en su octava vuelta que le mantuvo líder de esta primera sesión libre, con 139 milésimas de segundo de ventaja sobre un Marc Márquez que no conseguía 'cuadrar' todos los parciales, hasta que en la undécima vuelta y a pesar de rodar lento en el primer parcial, se puso líder con 1:28.595.

El italiano le arrebató la primera plaza una vuelta más tarde al rodar en 1:28.278, a pesar de mejorar también el español (1:28.452) y entre ambos se inmiscuyó Pedro Acosta (KTM C 16), con 1:28.444.

Pero la reacción de Raúl Fernández se podría calificar de espectacular y no se hizo esperar nada, ya que en su regreso a pista -undécima vuelta- se situó líder al rodar en 1:28.210.

Nuevo paso por los talleres y en la última salida a pista Marc Márquez marcó parciales de vuelta rápida en los dos primeros, pero falló en los dos siguientes, mientras que el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4), que iba tras el rebufo de su moto, ascendió hasta el primer puesto con 1:28.120, para irse por los suelos, poco después, en la curva dos.

Duró poco la alegría de Miller, pues por detrás Raúl Fernández recuperó la primera posición con un tiempo de 1:28.033, ya con el reloj de la sesión a cero, pero con algunos pilotos en pista, entre ellos Marc Márquez, que acabó líder de la tanda con 1:27.985, apenas 48 milésimas de segundo más rápido que Fernández.

Miller acabó tercero, por delante de Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Ai Ogura, Fabio Quartararo y Fabio di Giannantonio. EFE

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