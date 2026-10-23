Espana agencias

El detenido por apuñalar a su expareja en Benicarló ingresa en prisión provisional

Guardar

València, 23 oct (EFE).- La plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaròs (Castellón), con competencia en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por, presuntamente, apuñalar a su expareja en Benicarló el pasado lunes.

El juez, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha dictado además una orden de alejamiento de mil metros y prohibición de comunicación para el detenido respecto de la víctima y de un menor, durante el tiempo que dure la tramitación del procedimiento.

PUBLICIDAD

El detenido queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato en grado de tentativa.

El arrestado fue localizado y detenido este martes en la provincia de Tarragona por la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil.

La mujer permanece ingresada en un centro hospitalario, donde fue intervenida de urgencia tras la agresión. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

Una maniobra con el motor caliente puede ayudar a reducir la opacidad en algunos diésel

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en octubre desde España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en octubre desde España

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La edición número 46º es la primera en la que la princesa Leonor entregará los premios en solitario

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España

Los extremistas identifican las protestas en Francia, Italia y Portugal como el contexto propicio para atentar

Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España

El menú que los reyes, Leo Messi y Patti Smith han disfrutado antes de los Premios Princesa de Asturias 2026: milhojas, fabada y un postre de carbayones

Tras las audiencias previas a la ceremonia de entrega, se ha celebrado un tradicional almuerzo a base de recetas asturias y postres típicos de Oviedo

El menú que los reyes, Leo Messi y Patti Smith han disfrutado antes de los Premios Princesa de Asturias 2026: milhojas, fabada y un postre de carbayones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España

El juez pide a Patrimonio una lista de todos los regalos que recibió Zapatero y Anticorrupción propone investigarle por malversación por haber ocultado las joyas

Elecciones generales en España 29-N, en directo: una nueva encuesta le da la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero el PSOE recorta su distancia

ECONOMÍA

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

Buscan voluntarios para vivir gratis en Galicia: solo hay que cuidar una pequeña huerta y saber cocinar

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

DEPORTES

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi, una vida más allá de los títulos: el legado infantil que le lleva a ganar el Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”