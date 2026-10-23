El detenido por apuñalar a su expareja en Benicarló ingresa en prisión provisional

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València, 23 oct (EFE).- La plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaròs (Castellón), con competencia en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por, presuntamente, apuñalar a su expareja en Benicarló el pasado lunes.

El juez, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha dictado además una orden de alejamiento de mil metros y prohibición de comunicación para el detenido respecto de la víctima y de un menor, durante el tiempo que dure la tramitación del procedimiento.

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El detenido queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato en grado de tentativa.

El arrestado fue localizado y detenido este martes en la provincia de Tarragona por la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil.

La mujer permanece ingresada en un centro hospitalario, donde fue intervenida de urgencia tras la agresión. EFE