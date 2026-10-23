Cuatro detenidos tras agredir a un menor por salir con una familiar sin su aprobación

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Palma, 23 oct (EFE).- La Policía Nacional detuvo el jueves en Palma a cuatro personas acusadas de haber retenido, amenazado y agredido a un adolescente por mantener una relación sentimental con una menor de su familia sin contar con su aprobación.

En un comunicado hecho público este viernes, el cuerpo policial ha detallado que el pasado 5 de octubre un menor acompañado de sus padres se presentó en sus dependencias para denunciar que había sido agredido y retenido por familiares de su novia.

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El joven expuso que desde hacia aproximadamente un mes y medio mantenía una relación afectiva con una menor y, durante ese tiempo, ambos se habían estado viendo y mandándose mensajes y fotos.

El día anterior el joven había recibido un mensaje de texto supuestamente de su novia, en el que le citaba en casa para verse.

Sobre las 19:00 horas se personó en la vivienda de la joven, donde fue recibido por la menor tras llamar al timbre.

Sorpresivamente, tres hombres, dos de ellos familiares de la joven, aparecieron en el recibidor y a la fuerza llevaron al menor hasta el salón de la casa.

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Una vez allí, los tres hombres comenzaron a agredirle, con puñetazos y patadas, y llegaron a lanzarlo contra un sofá.

En un momento dado apareció la madre de la novia, que estaba haciendo una videoconferencia con el móvil con el padre de la menor, quien profirió amenazas de muerte contra el joven al que dijo que iba “a acabar con su vida", que iba a matarle.

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El menor llegó a temer por su vida y suplicó que le dejaran salir de la vivienda.

Del mismo modo, el joven manifestó que uno de los agresores le arrebató su móvil, le obligó a desbloquearlo, a acceder al contenido personal y a borrar todas las fotos, videos y mensajes que había compartido con la menor, llegando incluso a resetear el teléfono.

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Finalmente, la agresión cesó cuando los padres de la víctima acudieron a la vivienda donde se encontraba retenido y lo llevaron a un centro médico donde le atendieron por las heridas y erosiones que presentaba, antes de ir a la comisaría.

Una vez confeccionado el atestado, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

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Una vez obtenida toda la información y realizadas las gestiones, agentes de la UFAM procedieron a la detención de cuatro personas, todos ellos como presuntos autores de los hechos.

En concreto, uno de ellos fue arrestado por amenazas y tres ellos por lesiones, amenazas, coacciones y detención ilegal. EFE