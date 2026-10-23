Bolaños apela a avanzar en una IA con "respeto escrupuloso a los derechos" en la clausura de DATAfórum

23/10/2026 Clausura del congreso DATAfórum POLITICA GALICIA ESPAÑA EUROPA A CORUÑA M DYLAN

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado a avanzar en la implantación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial con "respeto escrupuloso a los derechos".

Ha sido en la clausura del congreso DATAfórum, en el que ha avanzado un acuerdo entre este Ministerio, el de Transformación Digital, el Consejo General del Poder Judicial y Supercomputing Center de Barcelona para poner a disposición de jueces y magistrados "la IA más avanzada" de cara a "descongestionar" los tribunales.

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"Vamos a conseguir que España tenga el sistema de IA judicial más avanzado del mundo y más soberano porque va a contar exclusivamente con las bases de datos judiciales españolas y va a ser el más autónomo porque va a depender exclusivamente de las autoridades españolas", ha añadido.

Además, ha reivindicado los pasos dados para lograr que España sea "el segundo país" de la Unión Europea "con el mayor grado de digitalización en la justicia". No obstante, ha incidido en que "no se debe parar" para garantizar "igualdad de oportunidades" y "cohesión territorial", ha aseverado.

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En su intervención, ha afirmado que "nadie discute el potencial de la inteligencia artificial", sino que el interrogante es aplicarla con todas las garantías, "con una utilización ética y eficiente". Al hilo de ello, ha alertado de la "enorme polarización" basada en "bulos" o de los discursos que "intentan echar por tierra el derecho internacional".

MÁS DE MIL ASISTENTES

El evento, organizado por el Ministerio, ha reunido a 1.500 tecnólogos, profesionales del sector jurídico, representantes de administraciones y del mundo académico.

Todo ello con el objetivo de avanzar en la digitalización de la justicia, especialmente en el uso responsable de la inteligencia artificial para agilizar este servicio público.

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A la clausura, han asistido también la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha resaltado los temas abordados en el mismo. "La inteligencia artificial ya está aquí, el debate es cómo queremos que transforme el mundo", ha sentenciado.

En la misma línea, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha abogado por no dejar que la tecnología tenga la capacidad de decidir "qué sociedad queremos".

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