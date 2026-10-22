Sémper agradece a Feijóo compartir cartel y dice que con Álvarez de Toledo está de acuerdo en lo esencial

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El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha agradecido hoy al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, poder compartir con él cartel en la lista de Madrid, donde hoy se ha conocido que repetirá en el número tres, tras Cayetana Álvarez de Toledo. Con ésta ha dicho compartir lo esencial y cree que más allá de nombres, lo más importante es ofrecer a los españoles "un Gobierno de reformas y no de escándalos".

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco. Ante la apreciación de que son dos sensibilidades muy distintas la suya y la de Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que el PP es un partido que representa una "amplia mayoría social" y no son un "partido de nicho", sino uno que "quiere parecerse a España".

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Además, ha señalado que Cayetana y él, "en lo esencial", comparten lo que España necesita y quieren ofrecer a los españoles "estabilidad" y que los políticos se ocupen de los problemas de los españoles y no de los políticos.

Dicho esto, ha señalado que el próximo tiene que ser un "gobierno de reformas y no de escándalos". En su opinión, esto es "lo más importante" por encima de "nombres y apellidos", aunque ha agradecido a Feijóo poder compartir cartel con él y con Álvarez de Toledo.

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