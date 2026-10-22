Sánchez asume el error con Ábalos y haber podido gestionar mejor la situación en Ceuta

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Madrid, 22 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este jueves en el programa "La Revuelta" por seguir gobernando cuatro años más pese a reconocer errores como los casos de corrupción, entre ellos el de José Luis Ábalos, y asumir que también podría haber habido una mejor gestión ante la situación en Ceuta.

En la entrevista informal en este programa de Televisión Española, Sánchez ha hecho un repaso de sus políticas y, a preguntas de su presentador, se ha referido a los errores que cree que ha cometido.

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El jefe del Ejecutivo ha señalado los casos de corrupción y se ha referido en concreto al protagonizado por el exministro José Luis Ábalos.

"Crees conocer a la gente y, de repente, se desvela una cara en algunos colaboradores que te quedas helado", ha lamentado.

Respecto a la situación en Ceuta, aunque ha reconocido que "sin duda se podía haber gestionado mejor", ha defendido la actuación del Gobierno ante un asunto que ha calificado de "muy difícil".

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Broncano le ha preguntado por cuál es el expresidente del Gobierno que peor le cae, dejando caer que este sería Felipe González, y Sánchez ha apuntado a que se afilió al PSOE por él y que le gustaba el "Felipe de los años 80" aunque ahora, ha precisado, no se siente "muy identificado con sus opiniones".

De otro expresidente, José María Aznar, ha constatado también la gran distancia que mantiene con él tras desvelar que fue el primero de quienes han tenido ese cargo que le llamó tras triunfar en 2018 la moción de censura y ponerse a su servicio.

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"Pero luego para nada, todo mentira", ha dicho el secretario general socialista.

Sánchez también se ha referido a la visita a España del mandatario argentino, Javier Milei, y ha tildado de "increíble" que este le haya llamado "dictador" siendo "un tipo" que ha bajado un 40 % el salario mínimo interprofesional en su país mientras que el Ejecutivo español lo ha aumentado un 66% en los últimos ocho años.

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"Cosas veredes, amigo Sancho", ha añadido al respecto.

Ha estimado que lo "extraordinario" no es que la ultraderecha "avance" sino que haya "un Gobierno diferente" que "demuestra" que sus políticas funcionan.

"Tiene su épica eso de ser la aldea gala, si insultan allá ellos. Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones o el salario mínimo", ha declarado.

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Ha asegurado que la relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, "progresa adecuadamente" y ha explicado que cuando se reúne con él tras haber recibido críticas por su parte, le sigue "un poco el rollo" y trata de tener las "mejores relaciones posibles" para defender los intereses de España.

Asimismo ha criticado a los tecnoligarcas porque, ha dicho, son los algoritmos los que "dirigen la conversación pública" y cree que se ha "pecado de ingenuos" con ellos.

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El líder socialista, que ha elogiado a su vicepresidenta Yolanda Díaz y ha dicho no entender su decisión de dar un paso atrás porque es "una de las políticas más en forma" en España, ha asegurado que sabía que no iba a prosperar la intención del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de forjar una alianza de partidos a la izquierda del PSOE.

"Sabía que eso no iba a tirar", ha subrayado precisando que auguraba ese fracaso no tanto por Rufián sino por su formación independentista.

Sánchez ha tenido que responder a dos de las preguntas clásicas del presentador del programa, David Broncano, respecto al sexo y el dinero que tiene.

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"Tenemos una vida sexual activa y sana", ha respondido sobre la primera de ellas, mientras que ha instado a preguntar a Transparencia sobre la segunda.

Ha revelado que no hace terapia, pero sí medita diariamente y le ayuda a "relativizar" las cosas. También ha explicado que está más delgado que en años anteriores por el deporte que practica.

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Tras la entrevista a Sánchez en "la Revuelta" y de que su presentador asegurase que ha invitado a los líderes de las cuatro principales formaciones que concurren al 29N, Broncano ha confirmado la próxima presencia de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y de la ausencia de respuesta por parte de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)