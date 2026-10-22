Pedro Martínez: "En la segunda parte mejoramos nuestra defensa y esa fue la clave"

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, consideró que la clave para que su equipo se llevase el triunfo a domicilio en la Euroliga contra el Maccabi de Tel Aviv (99-113) fue la mejora defensiva en la segunda mitad, además del buen papel en el lanzamiento exterior, logrando el récord de triples anotados del club en un partido de la competición.

"No empezamos el partido con buenas sensaciones, el Maccabi jugó mucho mejor que nosotros en ataque y en defensa, estuvimos completamente fuera. Pero especialmente cuando Facundo Campazzo empezó a jugar recuperamos un poco el ritmo, leímos mejor en el segundo cuarto como era la defensa del rival y estuvimos mejor, encontrando buenas opciones para lanzar triples. En la segunda parte mejoramos nuestra defensa y esa fue la clave, siendo más consistentes en el uno contra uno y en el dos contra dos, y en ataque buscando buenos triples", declaró.

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"Quizás el momento clave fue cuando Luwawu-Cabarrot empezó a anotar. En ese momento encontramos a un jugador caliente en él y eso fue muy importante para nosotros. Luego creo que todos los jugadores, Alberto Abalde, Campazzo, Andrés Feliz... nos ayudaron con buenas acciones en nuestro ataque", completó en rueda de prensa. EFE