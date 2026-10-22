O’Neill: "Si el cabezazo de Scales al larguero acaba en gol, creo que hubiéramos ganado"

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Glasgow, 22 oct (EFE).- El norirlandés Martin O’Neill, entrenador del Celtic, dijo estar “decepcionado” por la derrota de su equipo ante el Celta en un partido en el que lograran “lo más difícil” al ponerse por delante con un tanto del alemán Mika Baur en el inicio del segundo tiempo.

“Fue un partido muy igualado de principio a fin. Conseguimos ponernos por delante, estábamos jugando muy bien, y lo que más duele es que su gol haya llegado en una jugada a balón parado que, además, no es fuera de juego por muy poco. Eso fue decepcionante desde el punto de vista de la revisión”, comentó.

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El técnico del equipo escocés lamentó que a su equipo se le fuera el partido “en tres o cuatro minutos” porque hasta ese momento, a su juicio, habían sostenido muy bien al Celta.

“En mi opinión, el partido se hubiera terminado si el remate de cabeza de Scales que se estrelló en el larguero acabase en gol. Si el partido se pusiera dos a cero, probablemente lo ganaríamos. Al final, cuando el partido está tan ajustado cualquier detalle te hace daño y se vuelve en tu contra”, subrayó.

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Martin O’Neill señaló que no puede “reprochar nada” a sus jugadores porque lo han dado todo “durante los 90 minutos, y más porque venían “de una semana muy dura” por el largo viaje desde Portugal, donde jugaron la semana pasada contra el Benfica, y el “exigente” duelo contra el Hearts. EFE

dmg/jl