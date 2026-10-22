MIR piden a Sanidad una investigación por irregularidades durante la huelga en Canarias

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Asociación MIR España (AME) ha solicitado a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad que investigue las posibles irregularidades que estarían produciéndose en el Servicio Canario de la Salud, relacionadas con la asignación de funciones y supervisión de médicos residentes durante la huelga autonómica.

Según ha detallado AME en un comunicado, los residentes "estarían siendo desplazados durante las guardias a áreas distintas de las inicialmente asignadas", así como "utilizados para suplir ausencias de especialistas de plantilla", lo que supone el riesgo de que los residentes asuman "responsabilidades superiores a sus competencias y nivel de supervisión".

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Esta organización también ha recordado que la participación de los residentes en la actividad asistencial, incluida la atención continuada, es "una parte esencial de su formación especializada" y que dicha actividad debe desarrollarse dentro del marco establecido por el programa formativo.

"La condición del residente es simultáneamente laboral y formativa. Por ello, las necesidades asistenciales del centro deben compatibilizarse con los objetivos docentes y con las garantías de supervisión inherentes al sistema de Formación Sanitaria Especializada", ha aseverado.

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Antes este escenario, AME ha solicitado a la Unidad Docente que recuerde a los distintos servicios y responsables asistenciales "la normativa aplicable a la organización, supervisión y responsabilidad progresiva de los especialistas en formación". Asimismo, ha reclamado que se tomen las medidas oportunas para "garantizar su efectivo cumplimiento".

La organización también ha advertido que, en caso de persistir esta situación, pondrá los hechos en conocimiento de los "órganos docentes, laborales y administrativos competentes", con el fin de que se tomen las medidas necesarias para paliar esta irregularidad. EFE

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