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Matarazzo: "Era vital ganar"

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San Sebastián, 23 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha expresado su satisfacción tras el triunfo de su equipo en el Arasen Stadion frente al Lillestrom en la Liga Europea, un resultado que ha calificado de "vital" y que ha cimentado en la gran implicación colectiva, el impacto de los cambios y las destacadas actuaciones individuales de Unai Marrero, Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes.

"Ha sido un partido muy importante para nosotros. Era vital ganar y dar la cara desde el primer minuto para llevarnos la victoria. Creo que los jugadores estuvieron sobre el césped muy presentes, conectados con el juego y con las ganas evidentes de ganar", valoró el técnico estadounidense.

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Sobre el desarrollo inicial del choque, Rino ha apuntado que el arranque "no fue fácil" al tener que adaptarse al estilo de presión y construcción local, aunque ha destacado el nivel general del bloque. "Estoy muy contento con el rendimiento de todos los futbolistas, tanto los que salieron de inicio como los que entraron desde el banquillo. La competencia interna que hay en el equipo es excelente".

En el plano individual, Matarazzo se ha mostrado especialmente satisfecho con la actuación del guardameta Unai Marrero tras su papel decisivo desde los once metros. Sobre el meta, el técnico opina que es "un gran portero" para la plantilla y además subraya que "ocupa mucha portería" y ha demostrado su nivel "en los penaltis y en momentos importantes".

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Asimismo, el entrenador txuri-urdin ha respaldado el momento de forma de Guedes tras completar todo el encuentro en tierras noruegas. Sobre el atacante portugués, Matarazzo opina que cuajó "un buen partido" con muchos momentos brillantes y además señala que, tras haber tardado un poco en coger el ritmo, "ahora ya está ahí" y resulta un futbolista "muy importante" para el equipo.

Por último, cuestionado por la propuesta futbolística y el estilo de juego de la Real Sociedad en la competición continental, Matarazzo ha defendido la identidad de su proyecto. "Jugamos nuestro fútbol. Creo que está bastante claro cómo jugamos, tanto ofensiva como defensivamente, y tenemos que seguir mejorando. Tenemos que estabilizarnos y ser más consistentes", concluyó. EFE

pbl/jl

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