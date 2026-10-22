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Illa defiende el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos': "El derecho a voto es sagrado"

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este jueves que los nacionalizados por la 'ley de nietos' voten en los comicios del 29 de noviembre después que el Tribunal Supremo suspendiera el voto a aquellos que no demuestren ser descendientes de exiliados: "El derecho a voto es sagrado".

Ha argumentado que si se tiene el pasaporte español se debe poder votar, ya que es un derecho "fundamental", y ha lamentado que se ponga en cuestión la legitimidad de las elecciones por parte de algunos sectores, como las críticas al voto por correo, ha dicho en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.

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"Me sabe mal que 168.000 personas que tienen el pasaporte español, por una decisión sin precedentes del Tribunal Supremo, no puedan ejercer este derecho, cuando lo han ejercido algunos de ellos en anteriores convocatorias electorales", ha dicho.

MONTSE MÍNGUEZ

Sobre la renuncia de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja, Illa ha calificado las críticas de "muchas veces no contrastadas y excesivas" y que la socialista dimitió por el sufrimiento que veía en su entorno familiar.

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Preguntado por si es compatible el discurso de la defensa de la vivienda con convivir con una persona que se dedica al negocio inmobiliario, ha afirmado que la pareja de Mínguez no ha hecho nada "ilegal", que cumple con la ley y que no ve ninguna contradicción en ello.

AMNISTÍA Y FINANCIACIÓN

Respecto a la amnistía, Illa ha reiterado que la norma ha mejorado la convivencia en Cataluña y se ha apoyado en la validez que le dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En cuanto a la nueva financiación autonómica, ha defendido su propuesta porque ninguna CCAA pierde dinero al traspasarse 21.000 millones de euros del Estado a las comunidades y ha rechazado que se trate de un sistema de "cupo" o de privilegio para Cataluña.

CATALÁN EN LA ESCUELA E INMIGRACIÓN

Preguntado por la inmersión lingüística en Cataluña y la norma que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano, ha sostenido que las políticas de defensa del catalán del Govern cuenta con un "amplísimo consenso social" y que el modelo garantiza al final de la etapa escolar el dominio de ambas lenguas.

Sobre inmigración, Illa ha rechazado vincularla a la falta de seguridad, lo cual ve "demagógico", y ha explicado que la seguridad en Cataluña ha mejorado con el aumento de agentes de los Mossos d'Esquadra y de un 10% de la plantilla de jueces.

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EuropaPress

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