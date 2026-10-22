Hoy será noticia. Viernes, 23 de octubre

Guardar

GOBIERNO DEFENSA

Robles viaja a Melilla, su tercera visita a la ciudad autónoma

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este viernes a Melilla para asistir a la toma de posesión del nuevo comandante general, el general de división Fernando Ruiz Gómez, en la que será su tercera visita oficial a la ciudad autónoma en esta última legislatura.

Ruiz Gómez asume el mando de la Comandancia General de Melilla tras su etapa al frente de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, en sustitución del general de división Luis Cortés Delgado, que ha pasado a la situación de reserva.El acto, que tendrá lugar en la Base Alfonso XIII, estará presidido por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, del que depende la Comandancia General de Melilla.

PUBLICIDAD

REFORMA DEPENDENCIA

Los cambios del sistema de dependencia y de discapacidad, en vigor desde este viernes

Madrid (EFE).- La reforma de la dependencia y la discapacidad, en vigor desde este viernes, amplía los servicios y prestaciones a dependientes y personas con discapacidad, refuerza los cuidados dentro del hogar y reduce la burocracia, con lo que, por ejemplo, se deberá resolver el reconocimiento de la dependencia en un plazo máximo de 3 meses.

PUBLICIDAD

La norma recoge la posibilidad de disponer de productos de apoyo para la autonomía personal a modo de préstamo, como sillas de ruedas o andadores, y que los centros de día amplíen servicios a personas que vivan en sus domicilios y necesiten apoyos, como facilitar comidas.

ALCALDE ALGECIRAS

El alcalde de algeciras, citados a declarar por una denuncia de agresión sexual

Algeciras (Cádiz) (EFE).- El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, está citado este viernes en un juzgado de Violencia sobre la Mujer para declarar como investigado por una supuesta agresión sexual a una militante del PP, una declaración que se producirá dos días antes de su anunciada dimisión el domingo.

PUBLICIDAD

Landaluce anunció el pasado lunes que este domingo dimitirá de su cargo después de que doce de los concejales del PP le retiraran su apoyo presentaran, junto a los ediles de Vox, una moción de censura que se iba a debatir la próxima semana.

PREMIOS PRINCESA

Los reyes presiden la entrega de los Premios Princesa de Asturias

Oviedo (EFE).- Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido a personalidades como la astronauta Christina Koch, la cantante y escritora Patti Smith y el futbolista Leo Messi.

PUBLICIDAD

El acto central de la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campoamor de Oviedo, y en el que tanto el rey como la princesa Leonor pronunciarán sendos discursos. Por la mañana tendrán lugar las también tradicionales audiencias en el Hotel de la Reconquista de Oviedo en las que la princesa de Asturias dará un paso más en su creciente protagonismo en los actos de los galardones al recibir, por primera vez en solitario, a los premiados.

CINE SEMINCI

Arranca la Seminci de Valladolid

Valladolid (EFE).- La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) comienza este viernes con la proyección de 'My notes on mars', de la realizadora húngara Lili Hórvat, la entrega de una Espiga de Honor al estadounidense Willie D. Burton, ganador de dos Óscar al mejor sonido, y un recuerdo al anterior director del certamen José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre.

PUBLICIDAD

la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que del 23 al 31 de octubre ofrecerá 208 películas -de ellas 71 cortometrajes- con abundantes estrenos y la novedad de la dirección, eventual y compartida, de Mariona Viader y Javier H. Estrada.

EL TIEMPO

Este viernes, lluvia en el noroeste y Pirineos, viento muy fuerte en Cantábrico y Ampurdán

Madrid (EFE).- La proximidad de la borrasca Austen y sus frentes dejará este viernes precipitaciones en el noroeste peninsular y Pirineos, que podrían ser en forma de nieve en cotas altas, así como rachas de viento muy fuertes en zonas expuestas del bajo Ebro, litorales del Cantábrico y Ampurdán.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que se mantendrá la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes; únicamente en Galicia, el Cantábrico y Pirineos, la proximidad de la borrasca Austen dejará cielos nubosos o cubiertos.Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en Galicia y las montañas del cuadrante noroeste peninsular.

EFE

fp