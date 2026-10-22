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Feijóo incluye en la lista de Madrid a Alberto Nadal, vicesecretario del PP y exalto cargo de Rajoy

23/12/2025 El vicesecretario de Economía y Desarollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, durante una entrevista con Europa Press. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19
23/12/2025 El vicesecretario de Economía y Desarollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, durante una entrevista con Europa Press. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19
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El líder del PP y candidato a la Presidenta del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha incorporado al vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Nadal (Madrid, 1970) fue un alto cargo en los anteriores Gobiernos del PP, ya que, cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa en 2011 le nombró secretario de Estado de Energía y, después, en su segundo mandato, fue designado secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

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En julio del año pasado, coincidiendo con el XXI Congreso Nacional del PP, Feijóo anunció el fichaje de Nadal para su equipo como vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP. Entonces abandonó el trabajo que desempeñaba en EEUU para incorporarse a la dirección nacional del PP.

Ahora, Feijóo ha decidido incluirlo en la lista de Madrid al Congreso que él mismo encabeza para ocupar un escaño en la próxima legislatura. Este mismo jueves, el PP ha desvelado que la número dos de esa candidatura al Congreso será Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular, mientras que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ocupará el tercer puesto, como en las generales del 23 de julio de 2023.

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Hace tres años Feijóo también incluyó en la candidatura de Madrid a dos de sus más estrechas colaboradoras, Marta Varela, que es su jefa de Gabinete, y Mar Sánchez, que lleva trabajando 30 años con el líder del PP. Se espera que ambas repitan ahora en la misma candidatura.

LA MAYORÍA DE VICESECRETARIOS ENCABEZAN LISTAS DEL PP

Feijóo ha situado a la mayoría de su núcleo duro como 'números uno' al Congreso en sus respectivas provincias, como ya ocurrió hace tres años: Miguel Tellado (A Coruña), Cuca Gamarra (Logroño), Ester Muñoz (León), Elías Bendodo (Málaga), Juan Bravo (Sevilla) y Carmen Fúnez (Ciudad Real). Alicia García, portavoz en la Cámara Alta, encabeza la lista del PP al Senado por Ávila.

Una de las dudas es si Feijóo reclutará para la candidatura de Madrid a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y actual eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, que es la encargada de coordinar el programa electoral para las generales.

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