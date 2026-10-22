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El PSG mira al liderato, Emery mide al City y la jornada en 5 focos

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Iñaki Dufour

Madrid, 22 oct (EFE).- El París Saint-Germain, con el liderato al alcance contra el Lyon; la visita del Manchester City a Unai Emery y el Aston Villa; la crisis del Manchester United, que recibe al Bournemouth; las dudas del Nápoles contra el Roma; y el reto del Friburgo ante el Bayern son cinco focos de la próxima jornada en las grandes ligas europeas.

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Sábado 24 de octubre. 13:30 CET/11:30 GMT. Aston Villa-Manchester City.

El Aston Villa y Unai Emery ponen a prueba este sábado al Manchester City, el líder con su pleno de puntos en las primeras siete jornadas y que ha sido invencible. Tres puntos por delante del Arsenal, segundo, el bloque de Enzo Maresca encara una salida de tremenda complejidad, por más que el conjunto de Birmingham circule por la duodécima posición con apenas dos triunfos en siete choques. Pero ahora encadena seis partidos invicto entre todas las competiciones, con cinco victorias. Un aviso para el City, derrotado en sus últimas tres visitas a Villa Park.

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Sábado 24 de octubre. 18:00 CET/16:00 GMT. Nápoles-Roma.

Dos empates en las últimas tres jornadas han apartado al Roma del liderato de la clasificación de la Serie A, manejado ahora por el Inter y el Lazio, con solo dos puntos de diferencia sobre el conjunto de Gian Piero Gasperini, que acude al estadio Diego Armando Maradona para medirse al Nápoles, con muchas más dudas. No ha sumado ni siquiera la mitad de los puntos en juego, 10 de 21, con tres triunfos en siete citas y a siete puntos de distancia del Roma ahora mismo.

Domingo 25 de octubre. 15:00 CET/13:00 GMT. Manchester United-Bournemouth.

Ya son siete partidos sin ganar entre todos los torneos del Manchester United, incluida la eliminación en la Copa de la Liga de Inglaterra y las dos derrotas seguidas en la Liga de Campeones. Y, de todos ellos, perdió en cinco por un único empate (a uno en su casa con el Tottenham). La crisis es evidente, pone todo en entredicho de nuevo, Michael Carrick incluido, y descubre una necesidad de victoria ya urgente en su choque de este domingo en Old Trafford contra el Bournemouth, decimoquinto y tan solo a un punto de los ‘Diablos Rojos’.

Domingo 25 de octubre. 17:30 CET/15:30 GMT. Friburgo-Bayern Múnich.

El Bayern Múnich ya es de nuevo el líder de la Bundesliga alemana. Fuera de la cima en las últimas semanas, el vigente campeón nunca perdió la condición de indudable favorito a la primera plaza a estas alturas y al final de la competición. Igualado con el Borussia Dortmund, a un solo punto aparece el Friburgo, que se propone el más difícil todavía contra el Bayern, al que no ha logrado ganar en ninguno de sus últimos veinte enfrentamientos en esta competición.

Domingo 25 de octubre. 20:45 CET/18:45 GMT. París Saint-Germain-Lyon.

El París Saint-Germain ya ostenta la mejor racha actual en la liga francesa. Titubeante al principio, con dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas, desde el revés por 1-2 contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes, el conjunto de Luis Enrique Martínez lo ha ganado todo: sus cuatro partidos de la competición francesa y sus tres de la Liga de Campeones, alguno de tanto nivel como los duelos ante el Barcelona (4-2) y el Manchester City (2-4). Tiene al alcance ya el liderato, que por ahora le pertenece al Olympique de Lyon, con los mismos 14 puntos y el aval de su último precedente allí, con triunfo por 1-2. París FC, Mónaco y Lille también tienen 14 puntos. EFE

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