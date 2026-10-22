El PP pide al Gobierno que acate la suspensión del TS del voto por la ley de nietos

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Madrid, 22 oct (EFE).- El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que el Gobierno no está atendiendo los requerimientos en las exigencias de del Tribunal Supremo, que decidió suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos.

En una entrevista en Telecinco, Sémper ha afirmado que el Gobierno "no está colaborando" ni está "ejecutando" las exigencias de del Tribunal Supremo.

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Todo ello un día después de que el Tribunal Constitucional rechazara con una amplia mayoría la admisión a trámite del recurso contra la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos, al considerarlo prematuro, ya que el procedimiento sigue abierto en el alto tribunal.

Sémper ha advertido que el PP va a utilizar todos los recursos a su alcance para que algo "tan sagrado" como es "decidir el futuro de España a través del voto" lo puedan ejercer "aquellos que tienen el derecho acreditado por la ley".

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El pasado martes, el PP anunció una serie de medidas para "defender la democracia", afirmaron en un comunicado, entre ellas el envío de un burofax a la directora general de españoles en el exterior y de asuntos consulares para exigir que cumpla de inmediato la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto.

El sábado 24 empieza el envío del voto del censo de residentes en el exterior y, según el PP, podría llegar a los 163.020 electores suspendidos.

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La entrevista ha tenido lugar minutos después de conocerse que Alberto Núñez Feijóo ha decidido que Sémper sea su número 3 al Congreso por Madrid en las listas de las elecciones del 29N, detrás del propio Feijóo y de Cayetana Álvarez de Toledo.

Sémper ha afirmado que es "un honor" y "una responsabilidad extraordinaria" haber sido incluido y ha apuntado que el PP es un partido que "representa una amplia mayoría social", haciendo referencia a las diferencias entre su perfil y el de Álvarez de Toledo.

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"No somos un partido de nicho, somos un partido que quiere parecerse a España y Cayetana y yo en lo esencial compartimos lo que España necesita", ha explicado.

Por encima de los nombres y los apellidos, ha añadido, está el encargarse "de los problemas de los españoles, no de los problemas de los políticos". EFE

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