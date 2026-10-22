El defensa Diego Murillo vuelve a entrenar tras 4 meses de baja por una lesión de rodilla

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Málaga, 22 oct (EFE).- El defensa del Málaga Diego Murillo regresó este jueves al trabajo después de estar cuatro meses de baja por una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, asociada a una lesión del menisco interno, que se produjo en el último encuentro de la fase de ascenso a LaLiga EA Sports en el campo del Almería.

Murillo se lesionó el pasado 20 de junio y fue intervenido quirúrgicamente el 1 de julio por el doctor Antonio Luis Leiva Gea en el Hospital Quironsalud Málaga, donde se le realizó una reparación artroscópica del menisco interno y un refuerzo del fascículo anterior del ligamento colateral medial en su inserción tibial.

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El jugador de Malagón (Ciudad Real), de 25 años y que llegó en edad juvenil al Málaga desde la cantera del Albacete, podría reaparecer dentro de varias semanas, quizás para después del siguiente parón de la competición por los compromisos internacionales.

En el entrenamiento de este jueves, en vísperas de la visita al Deportivo Alavés en la décima jornada de LaLiga EA Sports, continuaron con el trabajo al margen del grupo los delanteros Joaquín Muñoz, Juan Cruz y Julen Lobete, y el centrocampista Aaron Ochoa, en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. EFE

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