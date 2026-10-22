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El chileno Suazo lamenta "no encontrar respuestas" a algunas situaciones arbitrales

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Sevilla, 22 oct (EFE).- El capitán del Sevilla, el chileno Gabriel Suazo, reconoció este jueves el malestar que existe en el vestuario por decisiones arbitrales recientes y expresó su "incomprensión" en "muchas situaciones" con los árbitros, que "llevan una cámara" -precisó- y se puede ver que "muchas veces uno no encuentra respuesta" a las preguntas que plantea "con respeto".

"Nosotros no lo podemos controlar, son situaciones externas a lo futbolístico y ya fue el presidente (José María del Nido Carrasco) a hablarlo" el martes con su homólogo en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, afirmó el lateral zurdo sevillista.

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Y en relación a las polémicas arbitrales del reciente Real Madrid-Sevilla añadió: "Lógicamente sentimos lo mismo que la gente que lo está viendo".

Sin embargo, el defensor del Sevilla pidió en conferencia de prensa "entender también a los árbitros", ya que "es difícil dar una explicación rápida, hay que ponerse en su lugar", por lo que abogó por ir "siempre con las mejores formas y la mejor actitud a hablar con ellos" a pesar de que, en ocasiones, pueda haber discrepancias.

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El internacional chileno, en cualquier caso, se mostró partidario de estar "centrados en competir cada partido como si fuera el último", aunque admitió que le "hubiese encantado tener otros resultados" en los dos últimos encuentros, "pero el equipo ha dado el máximo a pesar de las circunstancias" en el Santiago Bernabéu y el Ciutat de València.

"Obviamente somos personas y lo comentamos. No entendemos las cosas, como no las entienden los sevillistas que lo están viendo. Pero si seguimos pensando en el arbitraje del partido anterior, nos vamos a estancar y no vamos a progresar", zanjó la cuestión el futbolista santiaguino.

Gabi Suazo destacó el "partido muy importante" que espera el lunes al Sevilla contra Osasuna en casa, en lo que "ojalá sea una linda noche" y a la que cree que debe contribuir "el buen ambiente del vestuario", que se encuentra "en buena forma y feliz en la convivencia".

El capitán del Sevilla y de Chile alabó al extremo que juega por delante de él, el portugués Félix Correia, llegado el último día de mercado y con quien dijo que se siente "bien" por la "buena comunicación" entre ambos.

Para el lateral izquierdo sevillista, esto "va de la mano del trabajo en equipo", porque el jugador que "va a un duelo, sabe que tiene a alguien detrás si lo pierde, y eso da mucha confianza", concluyó. EFE

lhg/cc/mr

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