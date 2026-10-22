El Celta remonta al Celtic con un doblete de Javi Rodríguez

Glasgow, 22 oct (EFE).- El Celta sumó su primera victoria en la Liga Europa tras remontar al Celtic con un doblete del defensa Javi Rodríguez, que ya había sido decisivo el pasado domingo en la victoria ante el Alavés con una asistencia y un gol. EFE

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