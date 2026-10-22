Espana agencias

El Celta remonta al Celtic con un doblete de Javi Rodríguez

Guardar

Glasgow, 22 oct (EFE).- El Celta sumó su primera victoria en la Liga Europa tras remontar al Celtic con un doblete del defensa Javi Rodríguez, que ya había sido decisivo el pasado domingo en la victoria ante el Alavés con una asistencia y un gol. EFE

dmg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

El presidente del Gobierno ha contado una anécdota de su anterior visita a ‘El Hormiguero’ y ha confirmado que volverá al programa de Antena 3

Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

El presidente del Gobierno le ha dado regalos a David Broncano, ha habido bromas de Zapatero, chistes con Felipe González y también se ha comentado la visita del presidente argentino

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 22 de octubre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 22 de octubre

Los dos regalos de Pedro Sánchez a David Broncano en ‘La Revuelta’: un juego de “cargarse al rey” y el guiño al ‘Perro Sanxe’

El presidente del Gobierno ha sorprendido al presentador con dos obsequios muy diferentes, uno relacionado con una afición que comparten

Los dos regalos de Pedro Sánchez a David Broncano en ‘La Revuelta’: un juego de “cargarse al rey” y el guiño al ‘Perro Sanxe’

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

El presidente del Gobierno ha sido el primer candidato en acudir al programa de David Broncano antes de las elecciones del 29 de noviembre

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

El caso de la ONG investigada en Ceuta por la presunta entrega de espráis a migrantes: la Guardia Civil registra dos locales y detiene a dos activistas

Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”