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El campeón Máximo Quiles, se encarama al primer puesto en el último giro

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), matemáticamente campeón del mundo de Moto3, se ha encaramado a la primera posición en su último giro lanzado de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Moto3, en el circuito de Phillip Island.

Quiles marcó un mejor tiempo en su decimoquinta vuelta de 1:35.439, lejos del récord de la categoría que ostenta el australiano Joel Kelso con 1:34.056, debido en gran medida al fuerte viento que acompañó durante toda la tanda a los pilotos de la categoría más pequeña del mundial.

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En Australia, el español Adrián Fernández (Honda) ya 'lució' otro semblante tras conocerse la decisión de la Corte Internacional de Apelación (CAI) tras los escritos presentados por su equipo Leopard Racing tras la retirada de todos sus puntos hasta el Gran Premio de Italia por el supuesto incumplimiento de las normas de los motores 810 y 811.

Como consecuencia de la decisión del Tribunal Internacional de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que consideró que no se había actuado correctamente en la cadena de custodia de los motores, en Phillip Island, Adrián Fernández ha recuperado todos los puntos que le habían retirado y asciende desde la decimocuarta plaza en la que estaba hasta la quinta, con 148 puntos en total, tras devolverle los 77 puntos que le habían quitado.

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Adrián Fernández, que reconoció haber pasado por muy malos momentos personales como consecuencia de la sanción, que señaló que deportivamente le había perjudicado, fue de los primeros en salir a pista, si bien el primer tiempo de referencia lo marcó el 'local' Joel Kelso (Honda), quien hasta en tres vueltas fue mejorando su registro.

Al final, Adrián Fernández concluyó los primeros entrenamientos libres de Phillip Island con el decimocuarto mejor tiempo.

En su sexta vuelta Kelso rodó en 1:36.085, todavía lejos del récord que él mismo ostenta desde el pasado año con 1:34.056.

Tras la estela del australiano, un cuarteto de españoles encabezado por el ya campeón del mundo Máximo Quiles (KTM), y formado junto a Brian Uriarte (KTM), David Almansa (KTM) y David Muñoz (KTM).

Poco después, Quiles arrebató la primera plaza a Kelso, en la novena vuelta, al rodar en 1:35.971, el primero en completar un giro en ese segundo, si bien cuatro vueltas más tarde Brian Uriarte rebajó su mejor tiempo para situarlo en 1:35.904 y un giro más tarde en 1:35.525.

La sesión había entrado en su última fase, en la que prácticamente todos los pilotos comenzaban a aplicarse a fondo y muchos de ellos mejoraban sus registros personales, como en el caso de Álvaro Carpe, que se encaramó a la segunda plaza con apenas 21 milésimas de segundo respecto de Uriarte, pero por delante de Kelso y Quiles.

Máximo Quiles, que se llevó un susto en su penúltima vuelta lanzada entrando en la recta de meta que le impidió mejorar, lo volvió a intentar en su último giro y logró su objetivo al rodar en 1:35.439, que le encaramó a la primera plaza, por delante de Brian Uriarte, Álvaro Carpe, Joel Kelso, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Veda Pratama, Adrián Cruces, Ryusei Yamanaka y David Muñoz en las diez primeras posiciones. EFE

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