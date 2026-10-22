El cambio climático es responsable del 77 % de las muertes por calor en 2026 en España

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Madrid, 23 oct (EFE).- El cambio climático ha sido la causa responsable de 5.227 de las 6.824 muertes estimadas por calor entre junio y agosto de 2026 en España, alrededor del 77 %, según estimaciones de científicos del Imperial College y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, ambos de Londres.

En España, el de 2026 ha sido el verano más caluroso desde que hay datos (1961), con una temperatura media de 24,5 grados y 61 días bajo ola de calor.

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La cifra de fallecidos por altas temperaturas en el país, sin embargo, no ha alcanzado el récord de 2003, cuando cerca de 13.000 personas perdieron la vida.

Para determinar los resultados, los científicos han analizado métricas meteorológicas y modelos climáticos para comparar cómo han variado las temperaturas estivales entre el clima actual —con un calentamiento global de aproximadamente 1,4 grados— y el clima preindustrial, "más fresco", señalan.

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España, según marca el estudio, se sitúa en el tercer puesto de los países europeos con más muertes (6.824) por calor este verano, solo superado por Francia e Italia; aunque se encuentra en segunda plaza en lo que refiere a muertes atribuibles al cambio climático, por delante de Francia y detrás de Italia.

Entre ellas, estima que 1.842 personas murieron a causa de las temperaturas extremas en Barcelona, pero que si el clima no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, habría 1.587 muertes menos, lo que implica que el cambio climático ha provocado el 88 % de las muertes por calor en este caso.

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Barcelona es, además, la segunda ciudad en todo el continente europeo con más muertes provocadas por el cambio climático, sugieren los datos, solo superada por Milán (Italia).

En Madrid, sexta en el listado europeo, el cambio climático ha provocado este verano 967 muertes adicionales debido a las altas temperaturas, lo que supone un 91 % de las 1.067 totales que han fallecido por esta razón.

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Según el mismo trabajo, el cambio climático fue la causa responsable de 262 de las 355 muertes estimadas por calor en Valencia (74 %), decimoquinta en la lista general europea.

En Andalucía, el cambio climático fue la causa responsable de 84 de las 111 muertes estimadas por calor en Málaga (77 %), en Sevilla de 77 de 109 (73 %) y en Granada de 71 de las 98 (72 %); mientras que fue responsable de 169 de las 264 en Zaragoza (65 %).EFE

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