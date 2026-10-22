Espana agencias

El cadáver hallado en Niebla (Huelva) es el de un hombre desaparecido hace 15 días

Guardar

(Actualiza la NA4017 con información del Ayuntamiento de Niebla)

Huelva, 22 oct (EFE).- La Guardia Civil ha informado del hallazgo de un cadáver junto al arroyo de Lavapiés en el término municipal de Niebla (Huelva) y el Ayuntamiento de la localidad ha confirmado que es el vecino desaparecido el domingo 7 de octubre.

PUBLICIDAD

El cadáver fue hallado en la tarde de este miércoles por una persona que lo comunicó a la Central de la Guardia Civil, por lo que se desplazaron al lugar varias patrullas.

El Ayuntamiento de Niebla, a través de un comunicado difundido en redes sociales, ha confirmado este jueves que se trata de esta persona y ha lamentado "profundamente el triste desenlace de la desaparición".

PUBLICIDAD

Desde el Consistorio se ha trasladado el pésame y el cariño a sus familiares, amigos y seres queridos, y se ha agradecido a todas las personas, efectivos y profesionales que han participado en el dispositivo de búsqueda, así como a los voluntarios y vecinos que han colaborado y mostrado su preocupación y solidaridad durante estos días.

"Niebla comparte el dolor de su familia y se une a su tristeza en estos difíciles momentos. Descanse en paz", ha concluido.

José Manuel Martín Bautista permanecía en paradero desconocido desde pasado día 7 cuando fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera, y vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera.

La desaparición fue denunciada el 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil, activándose un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por Patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Desde la Guardia Civil se solicitó, además, la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información relevante sobre su paradero o que la hubiera visto desde la fecha de su desaparición.

Desde el Ayuntamiento se precisó poco después de la desaparición que este hombre necesitaba medicación y se encontraba "completamente desorientado", por lo que era "fundamental localizarlo cuanto antes". EFE

lra/bfv/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el cambio de hora: “Con los aparatos eléctricos modernos, el cambio de hora solo nos hace ahorrar 1,29 euros al año”

La tecnología LED y los electrodomésticos actuales redujeron a casi nada el beneficio del cambio horario, que cualquier calefactor encendido borra en días

Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el cambio de hora: “Con los aparatos eléctricos modernos, el cambio de hora solo nos hace ahorrar 1,29 euros al año”

Franco Pepe, mejor pizzero del mundo: “No puedo subir el precio de la pizza, aunque eso signifique ganar menos; no quiero que una familia pase apuros si decide salir a comer”

A pesar de tratarse de una de las mejores pizzerías del mundo, Franco Pepe mantiene precios que oscilan entre los 8 y los 16 euros

Franco Pepe, mejor pizzero del mundo: “No puedo subir el precio de la pizza, aunque eso signifique ganar menos; no quiero que una familia pase apuros si decide salir a comer”

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

La demandante sobrevive con 700 euros mensuales y afirma que gran parte de las propiedades de su progenitor ya figuran a nombre de sus hermanos, pese a que un tribunal confirmó el vínculo familiar

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

El futbolista ha llegado al Hotel de la Reconquista de Oviedo a solo unas horas de recibir el premio de las manos de la princesa Leonor en el Teatro Clara Campoamor

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

La duquesa de Montoro ha reaparecido en Madrid junto a Narcís Rebollo horas después de que su hija hablase por primera vez de su ruptura con el torero

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

ECONOMÍA

Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el cambio de hora: “Con los aparatos eléctricos modernos, el cambio de hora solo nos hace ahorrar 1,29 euros al año”

Jaime Pla, ingeniero industrial, sobre el cambio de hora: “Con los aparatos eléctricos modernos, el cambio de hora solo nos hace ahorrar 1,29 euros al año”

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona