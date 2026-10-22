El cadáver hallado en Niebla (Huelva) es el de un hombre desaparecido hace 15 días

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(Actualiza la NA4017 con información del Ayuntamiento de Niebla)

Huelva, 22 oct (EFE).- La Guardia Civil ha informado del hallazgo de un cadáver junto al arroyo de Lavapiés en el término municipal de Niebla (Huelva) y el Ayuntamiento de la localidad ha confirmado que es el vecino desaparecido el domingo 7 de octubre.

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El cadáver fue hallado en la tarde de este miércoles por una persona que lo comunicó a la Central de la Guardia Civil, por lo que se desplazaron al lugar varias patrullas.

El Ayuntamiento de Niebla, a través de un comunicado difundido en redes sociales, ha confirmado este jueves que se trata de esta persona y ha lamentado "profundamente el triste desenlace de la desaparición".

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Desde el Consistorio se ha trasladado el pésame y el cariño a sus familiares, amigos y seres queridos, y se ha agradecido a todas las personas, efectivos y profesionales que han participado en el dispositivo de búsqueda, así como a los voluntarios y vecinos que han colaborado y mostrado su preocupación y solidaridad durante estos días.

"Niebla comparte el dolor de su familia y se une a su tristeza en estos difíciles momentos. Descanse en paz", ha concluido.

José Manuel Martín Bautista permanecía en paradero desconocido desde pasado día 7 cuando fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera, y vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera.

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La desaparición fue denunciada el 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil, activándose un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por Patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Desde la Guardia Civil se solicitó, además, la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información relevante sobre su paradero o que la hubiera visto desde la fecha de su desaparición.

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Desde el Ayuntamiento se precisó poco después de la desaparición que este hombre necesitaba medicación y se encontraba "completamente desorientado", por lo que era "fundamental localizarlo cuanto antes". EFE

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