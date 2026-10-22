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40-34. Hallgrímsson allana el triunfo del Barça ante un peleón Montpellier

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Barcelona, 22 oct (EFE).- El portero Viktor Hallgrímsson resultó decisivo este jueves para que el Barça mantuviera su pleno de triunfos en la primera fase de la Liga de Campeones ante un peleón Montpellier francés (40-34), que con esta derrota queda matemáticamente eliminado.

La irrupción del islandés bajo palos cuando el vigente campeón de Europa marchaba por detrás en el marcador (16-18, min. 24) cambió el rumbo del encuentro. Hallgrímsson, habitual suplente del español Sergey Hernández, contribuyó con 13 paradas a una reacción que permitió al conjunto azulgrana darle la vuelta al marcador.

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En ataque, Aleix Gómez, Luis Frade y Timothey N'Guessan lideraron la ofensiva con siete tantos cada uno. Ya clasificado para la ronda principal, el equipo que dirige Carlos Ortega cerrará la primera fase el próximo jueves en la pista del Aarhus danés.

El Montpellier se jugaba su continuidad en la máxima competición continental y afrontaba el desafío con cinco titulares menos, bajas confirmadas a última hora que complicaban aún más la empresa ante el vigente campeón.

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Pese a tener ya asegurado el pase a la ronda principal, el conjunto azulgrana no iba a arrugarse y sorprendía de inicio con Petar Cikusa al mando de las operaciones. Una apuesta que buscaba contrarrestar el empuje de un cuadro galo que, aprovechando las transiciones rápidas, mantenía el pulso al ecuador de la primera mitad (11-11, min. 15).

Ni las numerosas bajas empequeñecían a un histórico francés que, arropado por una sonora afición que se hacía notar en el Palau, tuteaba al Barça y le obligaba a buscar soluciones en el ataque posicional, una faceta que sigue atragantándosele. El Montpellier encontraba ahí la fórmula para competir y, apoyado en su eficacia ofensiva, llegó incluso a ponerse por delante en el marcador (16-18, min. 24).

Ortega debía mover ficha desde la pizarra y encontró la primera respuesta en la portería, dando entrada a Hallgrímsson ante la aciaga noche de Hernández. El islandés resultó decisivo para cambiar el rumbo del partido, bajando la persiana y dando alas a un Barça que encontró en Mem y en un Frade imperial en el pivote los argumentos para firmar un parcial final de 4-0 y marcharse al descanso con ventaja (20-18).

Tras el paso por vestuarios, el vigente campeón aprovechó la inercia para subir una marcha e intentar despegarse definitivamente. Por momentos pareció conseguirlo, al alcanzar una renta de cuatro goles (26-22, min. 38), pero el Montpellier se resistía a claudicar y encontraba una y otra vez la manera de mantenerse en partido.

Sin embargo, el desgaste de medirse al Barça, la limitada profundidad de la plantilla francesa para sostener semejante exigencia física y un Hallgrímsson cada vez más infranqueable terminaron por inclinar la balanza.

La expulsión con tarjeta roja directa de Richert por una acción antideportiva sobre Fernández agravó aún más el escenario para los visitantes, cuya entrega y resistencia acabaron cediendo. El conjunto azulgrana aprovechó la coyuntura para abrir una brecha considerable en el marcador (31-25, min. 43) y gestionar la ventaja hasta el 40-34 definitivo, que le permitió mantener su pleno de triunfos en la competición.

-Ficha técnica:

40 - Barça (20+20): Hernández; Aleix (7, 5p), Djordje Cikusa (-), Fàbregas (3), N’Guessan (7), Barrufet (3), Petar Cikusa (2), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Fernández (2), Carlsbogard (1), Mem (2), Janc (1), Sola (1), Elderaa (3), Frade (7) y Smárason (1).

34 - Montpellier (18+16): Desbonnet; Casado (6), Villeminot (6, 1p), Richert (4), Guigon (-), Lenne (2), Plantin (2), -siete inicial-, Bolzinger (p.s), Valera (1), Srna (2), Caille (2), Balaguer (1), Prida (2), Deltombe (2) y Calbry (-).

Parciales cada cinco minutos: 3-4, 8-6, 11-10, 15-14, 17-18, 20-18, (descanso), 22-20, 27-24, 31-25, 34-28, 38-31 y 40-34 (final).

Árbitros: Lars Jorum y Havard Kleven (NOR). Excluyeron dos minutos a Dani Fernández (min.31) por el Barça, y a Arthur Lenne (min.2 y min.28), Zvonimir Srna (min.29) y Elliot Deltombe (min. 59), por el Montpellier. Mostraron tarjeta roja directa a Benjamin Richert (min.43), del conjunto francés.

Incidencias: Quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones 2026-2027 disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 2.156 espectadores. EFE

avm/jl

(foto)

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