Varias personas evacuadas del túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada por una inundación

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Alicante, 20 oct (EFE).- Varias personas fueron evacuadas la noche de este lunes del túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante) debido a la inundación de este tramo por las lluvias, que permanece cortado a la circulación.

La Guardia Civil recibió aviso por inundación en el citado túnel a las 23 horas de ayer lunes, donde había varias personas en el interior de sus vehículos que fueron evacuadas, según informan fuentes de este cuerpo de seguridad.

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El túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada continúa cortado ya que, aunque no queda agua en su interior, hay una gran acumulación de barro y varios coches que quedaron atascados.

Se están realizando trabajos de limpieza del túnel y de extracción de vehículos que se prolongarán durante varias horas. EFE