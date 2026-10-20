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Sanidad destina 17 millones a mantener 1.135 plazas universitarias adicionales de Medicina

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad destinará 17 millones de euros a mantener 1.135 plazas adicionales de Medicina en las universidades públicas durante el curso 2026-2027, según un real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, por razones presupuestarias, tal y como explica el Ministerio en una nota de prensa, este curso no se financiarán nuevas plazas de primero con cargo a este programa, que se concentrará en consolidar las creadas en años anteriores. Sanidad prevé retomar esa financiación en el curso 2027-2028, siempre que exista disponibilidad presupuestaria en ese ejercicio.

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"En el curso 2026-2027, la dotación se concentra en consolidar las plazas financiadas en años anteriores", según Sanidad, que explica que, de las 1.135 plazas que podrán recibir financiación, 683 (10,2 millones de euros) corresponden a segundo curso; 305 (4,5 millones) a tercero y 147 (2,2) a cuarto.

Cada plaza tendrá una aportación de 15.000 euros para sufragar gastos de personal docente y otros gastos corrientes.

Estas subvenciones forman parte del programa iniciado en 2023 para aumentar el número de graduados en Medicina y contribuir, a medio plazo, a atender las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud.

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En las tres ediciones anteriores, Sanidad ha destinado cerca de 102 millones de euros a esta línea de ayudas, de los que 43,63 millones correspondieron a inversiones de la primera convocatoria para mejorar aulas, equipamientos e instalaciones de simulación.

Las universidades deberán acreditar que las plazas financiadas siguen ocupadas a 31 de diciembre de 2026 y justificar el destino de los fondos recibidos.

Las ayudas tienen carácter complementario, ya que la financiación ordinaria de las universidades públicas corresponde a las comunidades autónomas. EFE

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