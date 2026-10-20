Prestaciones sociales mejoradas por el Gobierno por decreto ley este martes

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que contempla un conjunto de nuevas medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales que suponen una extensión de derechos.

Estas son sus principales medidas:

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- Mejora de la prestación CUME:

Se mejora la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (CUME), de forma que los dos progenitores podrán recibirla de forma alternativa o simultánea y, en casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65 %.

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El importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50 % de la base reguladora.

- IT por menopausia incapacitante y víctima de violencia de género:

Se crea una nueva situación especial de incapacidad temporal, por un lado para las mujeres que sufren patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y, por otro, para víctimas de violencia de género, cuyas lesiones les impidan trabajar.

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Se trata de una prestación superior a la de incapacidad temporal por contingencia común, ya que se percibirá desde el día siguiente a la baja y no tendrá periodo de carencia, en tanto que se calculará con el 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces.

- IT para afectados por acontecimientos catastróficos:

Se crea otra situación de incapacidad temporal para afectados, tanto asalariados como autónomos, por acontecimientos catastróficos, como la dana, que asimilará la situación de baja a una derivada de accidente de trabajo.

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- Viudedad para parejas de hecho no inscritas:

Se facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén inscritas en el registro de parejas de hecho y se da un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación.

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- Mejora de la pensión de orfandad:

Se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la madre se hubiera producido por violencia contra la mujer, por un importe equivalente al doble del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en cada momento.

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- Mejora de la pensión por terrorismo:

Se mejoran también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36 % mayor al que había ahora.

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- Subsidio por nacimiento para trabajadores del mar:

Se extiende el subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, que ya se reguló para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, a los progenitores en el caso del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, que pasan a tener ampliada la prestación a 19 semanas.

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- Ampliación del fondo de garantía del pago de alimentos:

Se triplica la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

EFECOM

mvm/jlm