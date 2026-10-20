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Podemos y Frente Amplio cargan contra Sánchez por llamar al voto útil y aupar a PP-Vox

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Madrid, 20 oct (EFE).- Podemos y Frente Amplio han cargado este martes contra el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, por llamar a la izquierda al voto útil y por aupar al PP y Vox con su gestión durante la última legislatura.

En una rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado, sobre la posible alianza de PP y Vox en las listas del Senado para las elecciones del próximo 29 de noviembre, que ambos partidos están fuertes como resultado de una legislatura "totalmente perdida" y que "ahora están tratando de hacerse lo más fuerte posible".

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Pero ha recalcado que no se debe olvidar que los motivos de esa fortaleza son el malestar social, la crisis de la vivienda y la subida de los precios como consecuencia de cuatro años en los que "solo ha gobernado el PSOE" y "solo se ha vito rearme, especulación, corrupción y nada más".

"De esos polvos estos lodos", ha recalcado Belarra, quien ha defendido el proyecto de Podemos, "autónomo" del PSOE.

Desde el Frente Amplio, la número dos por Madrid, Tesh Sidi, ha denunciado que el PSOE en la campaña juega a ser "el Che Guevara de la izquierda", pero ha advertido a los socialistas de que no van a engañar a los votantes de izquierda, porque desde el Frente Amplio van a recordar lo que han votado durante la legislatura.

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"El legado del PSOE no son sus promesas en campaña electoral, es lo que ha hecho durante la legislatura", ha recalcado Sidi, quien ha atribuido además al "miedo" la posible alianza que están negociando el PP y Vox para presentar candidaturas conjuntas al Senado.

En su opinión, temen que se pueda revalidar un gobierno de progresista en el Congreso y que no puedan mantener la mayoría de la que ha disfrutado el PP en el Senado esta legislatura.

Y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de seguir la agenda que le marca el líder de Vox, Santiago Abascal, y copiarle las medidas para luego acabar "liándola".

Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís, también ha dicho que no le sorprender el acuerdo que negocian PP y Vox: "Caretas fuera, el PP va con Vox y los votantes del Partido Popular tienen que ser conscientes de ello".

Sobre la llamada al voto útil de Sánchez pidiendo ponerlo "todo al rojo", Ibáñez ha señalado que el PSOE tendría que entender que "ellos no son el rojo", porque si lo hubieran sido -ha subrayado- hubieran ido más lejos, por ejemplo en vivienda, prohibiendo la compara de pisos a los fondos buitre, o derogando la ley mordaza.

Durante las ruedas de prensa de este martes en el Congreso, Ione Belarra ha sido preguntada por la imposibilidad de una acuerdo de unidad global de las izquierdas a la izquierda del PSOE y ha acusado a Frente Amplio de haberse plegado a los socialistas.

Según ha dicho, le "apena" que hayan pactado con el PSOE para ir juntos al Senado, porque "ese no es camino", sino reconstruir una alternativa independiente del PSOE que vaya más allá de los límites que marcan los socialistas. "Pero para eso hace falta valentía", ha recalcado.

Unas palabras que la número dos de Frente Amplio por Madrid ha considera "un insulto", al tiempo que ha subrayado que tanto Unidas Podemos como Sumar (ahora Frente Amplio) han gobernado en coalición con el PSOE y saben lo difícil que es hacerlo. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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