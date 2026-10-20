Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica a los municipios de la dana Adam

Oliva (Valencia), 20 oct (EFE).- El Gobierno aprobará la declaración de los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva (Valencia). EFE

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