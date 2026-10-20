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Mónica García renuncia a la lista del Frente Amplio, para centrarse en las autonómicas

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Madrid, 20 oct (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, no irá en la lista del Frente Amplio al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, para centrarse en las autonómicas de mayo de 2027.

Según ha adelantado el diario El País y ha confirmado EFE, García explica que ha tomado esta decisión "tras una profunda reflexión" en la que "antepone el bien común al personal".

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El cabeza de lista del Frente Amplio por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado y la actual diputada nacional Tesh Sidi será la número dos en la papeleta.

García seguirá en el partido madrileño, donde acaba de ser reelegida candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las autonómicas de 2027.

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La actual ministra de Sanidad, que no fue en las listas al Congreso de 2023 por Sumar, reconoce que siempre ha entendido la política desde "la generosidad y la empatía". EFE

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