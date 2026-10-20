La Fiscalía pide prisión provisional para dos detenidos en el País Vasco por presunto terrorismo

Guardar

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado prisión provisional por presuntos delitos relacionados con actividades terroristas para los dos detenidos la semana pasada en la localidad de Irún, en el País Vasco, después de que en septiembre les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.

Así lo han contado fuentes fiscales a Europa Press, después de que ambos detenidos pasaran este martes a disposición judicial en la Audiencia Nacional y a los que se relaciona con un grupo radical de ideología abertzale que ya estaba siendo investigado.

PUBLICIDAD

La Fiscalía les atribuye presuntos delitos de organización y grupo terrorista, atentar contra la paz pública, tenencia y fabricación de explosivos y armas.

El pasado 26 de septiembre, durante un control en Eskoriatza (Gipúzcoa), la Ertzaintza identificó a tres personas que portaban diverso material "muy sensible" y de las que ya tenía "antecedentes relevantes". Uno de ellos, de origen irlandés, estaría o habría estado vinculado con el IRA, según las fuentes consultadas por esta agencia de noticias.

PUBLICIDAD

Entre el material, se les requisó información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

El pasado sábado, los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se personaron en la comisaría de Irún, acompañadas por su abogado, donde fueron arrestados y posteriormente puestas a disposición judicial.

PUBLICIDAD