Juzgan a un traficante reincidente por repartir cocaína con un patinete eléctrico por Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este jueves (09.30 horas) a un traficante reincidente por repartir cocaína con un patinete eléctrico por Palma.
La Fiscalía piede que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de 300.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública con la circunstancia agravante muy cualificada de reincidencia.
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El procesado, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ha sido condenado por tráfico de drogas en Palma y Eivissa en al menos tres ocasiones.
No obstante, entre septiembre y diciembre de 2022 se dedicaba a la venta de cocaína, que guardaba en su domicilio de Palma y repartía por la ciudad a bordo de un patinete eléctrico.
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En el registro de su vivienda encontraron alrededor de 300 gramos de cocaína y otros tantos de sustancia de corte, todo ello valorado en más de 100.000 euros.
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