José Mota debuta con la emotiva 'Arriba tutto': "La misión del cómico es unir a la gente"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 20 oct (EFE).- José Mota estrena este jueves la emotiva comedia 'Arriba tutto', que salta entre principios del siglo XX y el final de la Guerra Civil para narrar el viaje personal de un hombre amargado por recuperar el niño que fue. "La misión del cómico es unir a la gente", asegura sobre una opera prima que defiende el perdón.

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Tras cuarenta años de carrera sobre todo televisiva, Mota (Montiel, Ciudad Real, 1965) cuenta en una entrevista con EFE que ha plasmado "un montón de emociones" que vivió en su niñez en este ambicioso proyecto que reivindica el humor como "herramienta contra el odio" y que protagoniza él mismo junto a Karra Elejalde ('Ocho apellidos vascos'), Olivia Molina ('La Casa'), Diego Anido ('La infiltrada') y el pequeño Pablo Cabello.

"En cierto modo el personaje de Karra es mi padre, que me inculcó el amor a la literatura, la poesía, las artes escénicas y todo lo que yo abrazo y quiero. Y un sentido de la dignidad asombroso", explica el que fuera mitad del famoso dúo Cruz y Raya.

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Y si su verdadero progenitor escribía poesía y artículos en periódicos como el Información de Alicante, el Canfali o el Lanza de Castilla-La Mancha, el que ha imaginado para su película -en un guión coescrito con Marta González de Vega, Claro García y Fernando Erre- se dedica al espectáculo en un teatro ambulante en el Toledo de 1905.

La muerte de este personaje, que enseña a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida, convertirá al pequeño Michi en un hombre amargado y consumido por el rencor. Pero una asombrosa aparición y el reencuentro con Conchita, su amor de la niñez, le ayudarán a recuperar, ya durante la Guerra Civil, el paraíso perdido y la transgresora visión del mundo que le inculcó su padre.

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Peripecias personales y emocionales que se entremezclan con sucesos históricos dramáticos. "Siempre he pensado que la comedia es una herramienta para unir a la gente y lo he pensado de verdad", asegura Mota, que se refiere a uno de sus mayores referentes, Gila, para explicarlo.

"Cuando yo veía a Gila hacerse un monólogo, tenía la sensación de que dos Españas estaban riéndose de lo mismo. Y eso solamente lo consigue el humor. Eso es de lo que quiero hablar", detalla el actor, para quien "la misión como cómico es unir a la gente" porque "la gente en su fondo quiere quererse".

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Karra Elejalde, que interpreta al carismático padre del protagonista en la película, reconoce que el papel era "un caramelo". "Me era cercano porque he hecho mucho teatro ambulante e independiente", relata el actor, que dice que también se sintió en "sintonía ideológica" con el guión y con la "parte conciliadora" de la película.

"Me gustó que palabras que usamos poco como 'paz', 'amor' y 'humor' fueran el leitmotiv en esta película", remarca el actor, para quien "el humor es reivindicativo, pero también es disuasorio, rebelde y modela mentes y pensamientos", subraya Elejalde.

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"Para seguir conviviendo, hay que saber dar un poco el brazo a torcer", opina.

El actor gallego Diego Anido, que por su parte hace el papel de "villano enamorado", es el capitán Contreras, un mando franquista con el que no tenido que ir tan al límite como en otros papeles de malo, remarca. "Yo estoy acostumbrado a que me dejen ser muy sádico y aquí había que mantenerse en un lugar intermedio", relata.

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En general, como explica Mota, se ha trabajado para cuidar que el largometraje llegue al gran público y pueda verse a partir de los 9 o 10 años. "Ha sido un ejercicio complejo, porque nos movemos en un hilo muy fino para que la película no resulte demasiado naíf y que siga contando cosas duras, pero desde un equilibrio complicado", explica junto al niño Pablo Cabello, quien reconoce que "es un poco triste" pero "muy bonita y recomendada" para toda la familia. EFE

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