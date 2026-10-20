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García-Aranda: La tecnología tiene que venir a ayudar, no a sustituir

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Madrid, 20 oct (EFE).- José María García-Aranda, exárbitro internacional de fútbol y presidente del Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD), opinó sobre el uso del sistema de videarbitraje VAR que la tecnología debe venir a ayudar, pero no a sustituir a los colegiados.

"Arbitré sin VAR y en algunas ocasiones que me equivoqué he pensado que me hubiera venido bien si lo hubiera, pero yo creo que lo que hay que ir es más allá; la tecnología tiene que venir a ayudar pero no tiene que venir a sustituir. Yo creo que el deporte es una actividad humana grandiosa en la que participan hombres con sus errores, con sus aciertos, con sus ventajas, sus inconvenientes, sus virtudes y sus defectos", dijo.

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"La tecnología nunca va a evitar el que haya discusiones, el que haya distintos criterios, porque es una cuestión muy subjetiva. Estamos viendo que hay personas que ante una misma situación con su mejor criterio lo interpretan de forma diferente y eso es inevitable. Mientras haya opiniones siempre habrá opiniones que no coincidan. Por mucho VAR que haya siempre va a haber discusión, siempre va a haber polémica", añadió tras una ponencia en el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo.

Sobre los ataques de algunos clubes a los árbitros, indicó: "Se mezcla el negocio con el perjuicio que se causa y el arbitraje siempre ha sido el eslabón más fácil de atacar, el eslabón más débil. A lo mejor muchas veces en vez de reconocer los propios errores se buscan responsabilidades fuera. ¿y en quién más fácil que en el árbitro para ocultar muchas realidades?".

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"Intentan crear presiones y por eso también hay que entrenar a los árbitros para que ellos soporten esa presión, para que sepan ser independientes a pesar de toda esa presión social y mediática de los propios clubes que lo que intentan es llevarse el agua a su caudal. Se sabe que va a ocurrir y lo que hay que hacer es preparar bien a los árbitros para que a pesar de todas esas presiones actúen con independencia", agregó.

Por otro lado descartó que haya conspiraciones arbitrales: "Eso se ha escuchado siempre toda la vida y a mí me parece realmente ridículo porque hoy en día con tantos medios de comunicación pendientes, miles de cámaras, miles de actuaciones es prácticamente imposible en cualquier deporte. El árbitro intenta hacerlo lo mejor posible porque es al primero que le interesa". EFE

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