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El Real Madrid busca ante el Leipzig seguir con el pleno de victorias europeas

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Madrid/Berlín, 20 oct (EFE).- El Real Madrid, después de dos triunfos en las dos primeras jornadas, aspira frente al Leipzig (miércoles, 21 de octubre, 21.00 horas CEST) a sumar nueve puntos de nueve posibles en el arranque de la Liga de Campeones, mientras que el equipo alemán quiere su segunda victoria en la máxima competición europea.

Los dos equipos se han enfrentado en Liga de Campeones en cuatro ocasiones. Las dos primeras fueron en la fase de grupos de la temporada 2022/2023, y se saldaron con una victoria para cada uno (2-0 en el Bernabéu y 3-2 en Alemania). Se volvieron a ver las caras en los octavos de final del curso 2023/2024, y el Madrid pasó de ronda con un marcador global de 2-1 (0-1 y 1-1).

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Los de Mourinho llegan al encuentro en una buena dinámica después del parón de selecciones: tres partidos, tres victorias. En Liga de Campeones, acumulan un pleno este curso: dos partidos, ante el Inter de Milán y la Roma, dos triunfos. Además, ganaron al Sevilla el último fin de semana por un contundente 4-1, con el beneplácito de un Bernabéu con el que se vuelven a encontrar por segunda vez en cuatro días.

Son baja segura Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, que todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo, además de Ferland Mendy, no inscrito en la lista de la 'Champions'.

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El que sí estará es Vinícius, quien, mientras cumple sus cuatro partidos de sanción en LaLiga por la tarjeta roja que vio ante el Villarreal, fue confirmado por su entrenador. "La 'Champions' es un modo para él de mantenerse motivado, no estar solamente entrenando sin jugar", dijo el técnico portugués tras el partido ante el Sevilla.

Aun así, si Mourinho vuelve a optar por Valverde en el lateral derecho y Güler en el centro del campo, sigue habiendo un hueco en la delantera para acompañar al brasileño y a los ya habituales Mbappé y Bellingham. Diomande, que vio puerta frente al Sevilla, parece el mejor posicionado para ello.

Por detrás del pivote, con la hasta ahora regular rotación de los laterales suspendida por la aparición de Valverde, Cucurella podría repetir titularidad por tercera jornada consecutiva. En el centro de la zaga, Konaté, que jugó en el Leipzig entre 2017 y 2021, parece fijo, y Huijsen y Rüdiger se disputan la plaza restante.

Por su parte, el Leipzig llega al duelo tras haber sufrido una goleada por 6-1 ante el Bayern, la cual podría haber sido más abultada de no ser por el meta Maarten Vandervoordt. Muchos críticos han responsabilizado de esa debacle al entrenador Martín Demichelis, por apostar para el lateral derecho por Lukas Klostermann, que no era titular desde abril, y por no poner al delantero Romulo.

Demichelis llega al partido bajo presión, además de con un balance desastroso en sus partidos como visitante. En casa, las cosas han marchado bien para el Leipzig, con tres victorias en Bundesliga y una en 'Champions'. A domicilio, en cambio, el equipo cuenta sus cuatro partidos por derrotas.

Es posible que Romulo vuelva al equipo mañana. La duda es si, por temor al poderío del Madrid, Demichelis no sacrificará a Nkunku para ganar un centrocampista defensivo.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Vinícius, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

Leipzig: Vandervoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui; Seiwald, Banzuzi; Gruda, Romulo y Nusa.

Árbitro: István Kovács (ROU).

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.

Hora: 21.00 horas (19.00 GMT). EFE

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