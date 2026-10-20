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El PP exige a Exteriores cumplir lo ordenado por el TS sobre la 'ley de nietos' y avisa que si no irá a la Justicia

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado este jueves la "maniobra insólita" del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional y ha anunciado que el PP se personará "para defender un censo íntegro como garantía electoral". Además, ha exigido a Exteriores cumplir "lo ordenado" por el Tribunal Supremo en relación con la 'ley se nietos' y ha amenazado con acudir a los tribunales si no lo hace.

Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció que será "muy difícil" que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada 'ley de nietos' y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo.

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En unas declaraciones que ha difundido el PP, Ezcurra ha denunciado que el Gobierno lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo "ni un solo dato", pese a los dos autos del Tribunal Supremo. "En lugar de cumplir lo que manda el Poder Judicial, se dedica a obstaculizar la acción de la Justicia para ganar tiempo, aunque apenas queden 40 días" para las elecciones que supondrán el fin del sanchismo, afirma.

Por eso, ha adelantado que el PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior exigiéndole que cumpla de inmediato lo que ha ordenado el Supremo y ha advertido de que en caso de incumplimiento exigirá "todas las responsabilidades, también penales", con plazo hasta el jueves porque el sábado comienza el envío del voto exterior.

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PEDIRÁ AL TC QUE ADMITA SU PERSONACIÓN

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha avanzado que que el PP pedirá al Tribunal Constitucional que admita su personación "para defender un censo íntegro como garantía electoral" y que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo.

"Un censo electoral no puede construirse sin todas las garantías; la nacionalidad española no se regala; y las elecciones no se intentan alterar a 40 días. No vamos a mirar hacia otro lado, y no vamos a pasarle ni una a este Gobierno mientras no esté desalojado hasta el último despacho", ha advertido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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