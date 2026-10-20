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El Congreso rinde hoy homenaje al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dando su nombre al escritorio de prensa

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, presidirá este martes un acto de homenaje al histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en el que se bautizará con su nombre el Escritorio de Prensa situado en el decimonónico Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

La ceremonia tendrá lugar a la una del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde tomará la palabra, en primer lugar, Armengol y, a continuación, la viuda del homenajeado, Pilar Goya.

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A continuación, ambas procederán a descubrir una placa en honor a "uno de los más brillantes oradores" del Congreso y elementos que celebren su trayectoria política, como así se acordó con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

EL PP VOTÓ EN CONTRA

Armengol comunicó al inicio de la legislatura su intención de poner a alguna de las múltiples salas del Congreso el nombre del exvicepresidente, exministro y exsecretario general del PSOE, fallecido en mayo de 2019.

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Y fue a finales del pasado junio cuando elevó su propuesta a la Mesa del Congreso, el órgano facultado para determinar el nombre de las dependencias del Congreso y donde el PSOE y Sumar suman mayoría. En concreto, su idea era que el escritorio de prensa del Palacio --uno de los diversos espacios donde suelen celebrarse ruedas de prensa--, pasara a llamarse Escritorio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP votó en contra al considerar partidista la decisión.

De esta forma, según el escrito de la propuesta de la Presidencia, al que tuvo acceso Europa Press, se reconoce a Rubalcaba por haber sido "una de las figuras clave e la historia democrática española y, en particular, de la evolución del parlamentarismo constitucional".

MINISTRO CON GONZÁLEZ Y CON ZAPATERO

Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX y X legislaturas, Rubalcaba fue ministro de Educación y de Presidencia con Felipe González y volvió a la primera línea política con José Luis Rodríguez Zapatero, primero como portavoz del Grupo Socialista y después como ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno y Portavoz.

A finales de 2011, tras la crisis económica y la decisión de Zapatero de no repetir, Rubalcaba asumió el liderazgo del partido en las elecciones generales de noviembre, las que ganó el PP de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, y en febrero de 2012 asumió también la Secretaría General del partido hasta julio de 2014, cuando entrego el mando a Pedro Sánchez, que había ganado las primarias. Retirado de la política, volvió a su plaza de profesor de universidad.

En la propuesta de cambio de nombre se subraya que Rubalcaba "fue, sin lugar a dudas, uno de los más brillantes oradores del Congreso" y que, en el ámbito del Gobierno, fue también "una de las personas que más ha contribuido a mejorar la vida de la sociedad española" en los distintos ministerios.

"Desde sus numerosas responsabilidades", Rubalcaba alcanzó "incontables logros, como el de modernizar el sistema educativo, implantar el carné de conducir por puntos o contribuir de manera decisiva al fin de la banda terrorista ETA", añade el escrito.

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EuropaPress

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