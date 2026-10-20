Arcadi España avisa de la "preocupante" alianza programática de "recortes" de PP-Vox

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Madrid, 20 oct (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado este martes que lo "preocupante" no es que PP y Vox negocien candidaturas conjuntas al Senado, sino la "alianza programática" que ya han cerrado y que se basa -ha dicho- en "recortes y pérdida de derechos".

En declaraciones a los medios antes de participar en el Congreso en un homenaje al que fuera vicepresidente y ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ha añadido que PP y Vox son "la misma cosa".

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"Si unimos la línea de puntos de lo que está diciendo el señor Feijóo, la conclusión es que son recortes y sacrificios", ha agregado antes de acusar al PP de aplicar siempre que gobierna políticas privatizadoras.

Ha arremetido además contra Feijóo y el líder de Vox porque son "admiradores" del presidente de Argentina, Javier Milei, con quien Santiago Abascal no se verá durante su visita a Madrid de este miércoles.

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"Ellos verán las fotos que se hacen (...), pero más allá de la foto lo que más preocupa es que el programa político se asemeja mucho" al de la "motosierra" de Milei, ha subrayado el ministro.

Ha apoyado además las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en Valladolid, donde llamó a apostar el 29N por el PSOE "todo al rojo", en una llamada al voto útil. "El voto progresista de este país es el voto útil", ha insistido.

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Sobre la decisión que tomará el Constitucional sobre el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la conocida como ley de nietos, ha indicado que no se entiende muy bien cómo hay españoles que han utilizado esa norma y que han podido votar y que ahora no van a tener ese derecho al sufragio.

Para el ministro, cuando uno tiene la nacionalidad española, la tiene completa y si gozas de ella tienes que poder ejercer el derecho a voto. EFE

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