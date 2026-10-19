Urtasun cree que Puente "no ha estado a la altura" ante las continuadas crisis en Rodalies

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Barcelona, 19 oct (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de la candidatura de Comuns-Frente Amplio por la democracia al 29N, Ernest Urtasun, ha acusado este lunes al Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente de no haber "estado a la altura" de las circunstancias ante las continuadas crisis en Rodalies.

En declaraciones a TV3, Urtasun, que ha reivindicado en líneas generales lo hecho durante la presente legislatura por el Gobierno de coalición, ha afirmado que en el caso del servicio de las cercanías ferroviarias catalanas sí "se podrían haber hecho las cosas mejor".

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En este sentido, ha reconocido haber mantenido "diferencias muy importantes" en el seno del Consejo de Ministros con el Ministerio encabezado por Puente.

Ha criticado, en concreto, la apuesta por ampliar el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un contexto en el que el área metropolitana de Barcelona, con unos cinco millones de habitantes, no está bien conectada por ferrocarril.

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Urtasun ha asegurado que si se reedita el Gobierno de coalición su espacio político propondrá poner en marcha un "plan de choque" para Rodalies.

El ministro ha defendido que este Ejecutivo ha trabajado "a favor de Cataluña" al impulsar medidas como la amnistía -"torpedeada" por el poder judicial-, que el catalán pueda ser usado en el Congreso o iniciando los trámites -ahora decaídos- para un nuevo sistema de financiación.

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Asimismo, ha destacado el aumento del salario mínimo, el "gran salto" dado en el sistema de dependencia o los decretos de vivienda que se aprobarán en la Diputación Permanente en los próximos días.

En cuanto a las elecciones del 29N, ha señalado que los electores catalanes tendrán las mismas opciones que en 2023: una papeleta de Comuns liderada esta vez por Ada Colau o una de ERC en la que Gabriel Rufián vuelve a ser su cabeza de cartel.

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Ha dicho que ERC ha sido "un socio importante" del Gobierno de Pedro Sánchez y que así debe seguir siendo, pero que Comuns plantea una oferta electoral distinta que pasa por que una "fuerza plurinacional" como la de Frente Amplio forme parte del Ejecutivo. EFE