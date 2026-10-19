Un accidente con doce coches implicados obliga a cortar la A-8 en Gijón en sentido Galicia

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Oviedo, 19 oct (EFE).- Un accidente con doce coches implicados, que se ha saldado con dos heridos leves, ha obligado a primera hora de este lunes a cortar la autovía A-8 en sentido Galicia a la altura de Gijón durante más de una hora.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se ha producido pasadas las 7:30 horas de este lunes en el viaducto de Somonte.

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En el accidente, producido por alcance, se han visto implicados doce coches, de los que dos han ardido.

Dos de los ocupantes de los coches implicados han resultado heridos por inhalación de humo.

El siniestro ha obligado a cortar la autovía en sentido Galicia y a establecer desvíos por la carretera GJ-10, lo que ha generado retenciones de hasta seis kilómetros.

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La intervención de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia ha permitido abrir el carril derecho de la calzada a las 8:52 horas.

Al lugar del accidente se desplazaron varias patrullas de Tráfico de la Guardia Civil, los Bomberos de Gijón y los servicios sanitarios. EFE

(foto) (vídeo)